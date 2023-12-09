Париж, 9 декабря, 2023, 09:27 — ИА Регнум. Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и ещё 26 членов этой партии предстанут перед коррекционным трибуналом по делу о создании якобы фиктивных рабочих мест для ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на источник в прокуратуре.

Panoramic/Global Look Press Марин Ле Пен

По его данным, двое судей по требованию прокуратуры приняли решение привлечь к суду 27 человек из партии «Национальное объединение». При этом в партии заявили, что «никаких правонарушений совершено не было».

«Мы официально отвергаем обвинения, выдвинутые против наших евродепутатов и парламентских ассистентов», — приводит телеканал слова одного из представителей партии, который указал на то, что слушание позволит им предоставить свои доказательства и аргументы.

Фигурантами расследования являются 27 человек, включая Марин Ле Пен и её отца, основателя переименованной партии «Национальный фронт» Жана-Мари Ле Пена, а также бывшие евродепутаты и их ассистенты.

По версии обвинения, посредством фиктивного найма помощников в Европарламенте была создана финансовая схема присвоения европейских средств. Среди подозреваемых фигурируют также мэр Перпиньяна Луи Алио и бывший вице-председатель партии Брюно Голлниш.

Ранее сообщалось, что Ле Пен выплатила Европарламенту 330 тыс. евро. Её адвокат Родольф Босселю уточнил, что выплата была произведена во избежание принудительного исполнения административного решения, исходящего от Европарламента, которое до сих пор оспаривается по существу. По его словам, в зависимости от исхода уголовного разбирательства Ле Пен также оставляет за собой возможность потребовать от Европейского парламента возмещения выплаченных таким образом сумм.

Как передавало ИА Регнум, Европейский парламент планирует взыскать €617 тыс. с кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен и её сторонников за растрату госсредств и мошенничество. Расследование по делу о присвоении крупной денежной суммы было открыто в 2017 году, Марин Ле Пен обвинили в растрате госсредств и в соучастии в данном преступлении.

Партия французского президента Эммануэля Макрона «Возрождение» получила 24 из 348 мест в Сенате Франции по итогам прошедших выборов в верхнюю палату парламента республики. Эта политическая сила ослабила позиции по итогам выборов, лишившись по меньшей мере четырех мандатов.

При этом в Сенат вернулись три кандидата от крайне правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение». Большинство мест в верхней палате парламента Франции осталось у республиканцев, а французские левые при этом даже усилили свои позиции.