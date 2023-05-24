Париж, 24 мая, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что считает Крым легитимной частью России. Об этом она сообщила 24 мая, отвечая на вопросы депутатов Национального собрания Франции.

Zuma\TASS Глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен

«Крым был российским в течение двух веков и украинским — в течение 60 лет после того, как был передан диктатором по его капризу», — заявила она, добавив, что является убеждённой сторонницей референдумов, и считает, что жители полуострова свободно выразили своё желание посредством голосования быть частью России.

Ле Пен отметила, что у неё сложились собственные впечатления от поездок в Крым, где она много общалась с его жителями.

«Они гораздо больше чувствуют себя частью России», — заявила политик.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта 2014 года на полуострове прошел референдум, который показал, что почти 97% избирателей республики выступают за воссоединение с Россией. Через два дня, 18 марта, в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.

По словам председателя Государственного совета Республики Крым Владимира Константинова, Крымский референдум — это итог длительной борьбы полуострова за самоопределение.

«Референдум 2014 года проходил при смертельной опасности, которая нависла над нашим полуостровом. Не экономические вопросы были главными. Мы возвращались на свою Родину, в своё цивилизационное пространство, после долгих лет нравственного угнетения. У нас сегодня мир, и мы спокойно воспитываем детей. Учимся и решаем свои проблемы. Произошли фантастические перемены», — заявил он в марте 2018 года.