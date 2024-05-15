Эрик Земмур — французский журналист, телеведущий, писатель и политический деятель. Основатель и глава национал-консервативной партии «Реконкиста». Выдвинул свою кандидатуру на пост президента Франции во время выборов 2022 года, показывал высокие результаты во время опросов общественного мнения, но на самих выборах не прошел во второй тур, набрав всего 7% голосов в первом.

Anh De France Эрик Земмур, 2022 год

Эрик Земмур родился в парижском пригороде Монтрёй в 1958 году в семье евреев-сефардов, переехавших в метрополию из Алжира в 1952 году, накануне начала Алжирской войны.

Юность Земмура проходила на фоне постепенного наплыва в старинный городок Монтрёй выходцев из бывших французских колоний в Африке, в первую очередь из Мали.

Родители будущего политика были религиозны, сам Эрик признавался, что употребляет только кошерную пищу, и регулярно посещал синагогу до смерти отца в 2013 году, а сейчас ходит туда только по праздникам, несмотря на то что не считает себя верующим иудеем.

Земмур учился в частных еврейских школах, в 1979 году окончил Парижский институт политических исследований (Sciences Po), известный профильный университет, основанный столетием раньше.

Дважды, в 1980 и 1981 годах, безуспешно пытается поступить в Национальную школу управления (ENA, «кузница политических кадров» Франции, учреждённая Шарлем де Голлем). Интересно, что в 2006 году Земмур стал членом приемной комиссии школы.

В 1982 году женится на Милен Шишпортиш, француженке тунисско-еврейского происхождения. Она сделала успешную карьеру корпоративного адвоката, о политической деятельности мужа предпочитала не давать комментарии.

У пары рождается трое детей: два мальчика и девочка. В 2021 году семья разваливается из-за проникновения в СМИ новости о беременности главного советника избирательной кампании Земмура Сары Кнафо от своего начальника.

Будущий политик начал свой путь с журналистики: работает с 1986 года в политическом разделе газеты «Ле Котидьен де Пари», после ее банкротства в 1994 году переходит в «Инфо-Матен», а в 1996-м — во влиятельное консервативное издание «Фигаро».

Thesupermat Эрик Земмур на книжной ярмарке в 2012 году

В ходе работы в этом издании Земмур знакомится с основателем и главой французской правой партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пеном, с которым у него завязываются дружеские отношения.

С 2013 года Эрик Земмур становится постоянным журналистом в «Фигаро», в этом качестве работал, пока не ушел в отпуск для написания книги «Франция не сказала своего последнего слова» в 2021 году. Из этого отпуска Земмур так и не вернулся в издательство, так как переключится на политическую деятельность.

Параллельно с журналистикой будущий политик участвует в телепрограммах. С 2003 года началось вещание телешоу «Диспут» на канале «СиНьюз», на котором в качестве одного из экспертов выступал Земмур. Канал закрыл программу в 2014 году из-за скандального высказывания журналиста об исламе, позже Земмуру выплатили гонорар за «противоправное расторжение контракта». С 2010 года по пятницам вел авторскую программу «Зет значит Земмур», в которой анализировал новостную повестку.

Кроме всего прочего, Эрик Земмур является автором ряда публицистических книг на политические темы, в которых излагает свои взгляды на ряд остросоциальных проблем. В книге «Первый пол» (2006) политик заявляет об активно идущей феминизации общества, мужчины прекратили играть ведущую роль, французы стали пассивнее и расслабленнее, перекладывая решение своих проблем на внешние структуры, например НАТО и ЕС.

parti-reconquete.fr Эрик Земмур, 2022 год

В сочинении «Французская меланхолия» (2010) Земмур рассуждает об альтернативных вариантах истории Франции, в которых некоторые события не произошли. В 2014 году он возвращается к темам «Первого пола»: в новой книге «Французское самоубийство» Земмур возлагает ответственность за феминизацию и ослабление Франции на «поколение мая 1968 года».

Следующей вышла книга «Французская судьба» (2018), где еще раз описывались события французской истории, а также сделан акцент на возрастающей роли ислама в жизни Франции. В своей последней книге «Франция не сказала своего последнего слова» (2021) Земмур заявил, что еще не все потеряно и у страны остался шанс вернуться в положение сверхдержавы.

30 ноября 2021 года Земмур заявил о желании выдвигаться на пост президента Франции на выборах в апреле 2022 года. О вероятности такого решения говорили еще с 2019 года, однако очевидным это стало после теледебатов Земмура с кандидатом от левых Жан-Люком Меланшоном, состоявшихся 24 сентября 2021 года.

5 декабря, через неделю после решения выдвинуть свою кандидатуру, политик объявил о создании партии «Реконкиста», о переходе в которую из «Национального объединения» Марин Ле Пен до выборов президента (в апреле 2022 года) заявили два сенатора, два депутата Национального собрания Франции и четыре депутата Европарламента из фракции «Идентичность и демократия».

Anh De France Эрик Земмур в Кот-д’Ивуаре, декабрь 2021 года

Своими кумирами Эрик Земмур считает Наполеона Бонапарта и Шарля де Голля, на наследии которых стремится построить новое сильное французское национальное государство. Основными препятствием на пути Франции к величию политик считает растущее ослабление государства через феминизацию общества и стремление передать управление политикой и экономикой страны в руки международных институтов.

Полное крушение Франции, по мнению Земмура, должно состояться через замену этнических французов на мигрантов из стран Ближнего Востока, а французской культуры — на ислам:

«Ислам, по сути, является политикой. Это религия, которая конкурирует с гражданским кодексом. Ее интересует не вера, а социальные и политические нормы», — заявил политик на дебатах с Меланшоном.

Решением этих проблем Эрик Земмур считает ограничение как нелегальной, так и легальной миграции, создание антиисламского законодательства, меры по борьбе с абортами среди французов, а в сфере внешней политики — выход из военного совета НАТО, протекционистские тарифы во внешней торговле и ограничение роли ЕС в управлении экономикой страны.

Anh De France Эрик Земмур в декабре 2021 года

За счет своих достаточно радикальных взглядов Земмуру удалось оттянуть на себя правые группы избирателей «Национального объединения» Ле Пен, создав угрозу ее проходу во второй тур (некоторые эксперты вообще заявляли о том, что Земмур является проектом, созданным для того, чтобы во второй тур выборов прошел Меланшон).

Однако, несмотря на первоначальный рост популярности (6 октября в ходе опросов Земмур набрал 17% голосов, тем самым заняв второе место по популярности и гипотетически пройдя во второй тур), к апрелю 2022 года избирателям надоела радикальная и скандальная риторика Земмура.

В итоге он набрал на выборах всего 7%, заняв четвертое место (после Макрона, Ле Пен и Меланшона). Во втором туре Земмур призвал голосовать за Ле Пен (которая в итоге уступила первенство и президентский пост Эммануэлю Макрону).

Также большим ударом по популярности политика стало начало СВО на территории Украины. Поддерживающий до этого признание вхождения Крыма в состав России, а также отмену антироссийских санкций, политик попал в неловкое положение, 24 февраля заявил об осуждении «вторжения России на территорию Украины», а также призвал Макрона, «как это сделал президент Саркози в августе 2008 года во время грузинского кризиса, без промедления отправиться в Москву, а затем в Киев для проведения переговоров о немедленном прекращении огня».

Anh De France Эрик Земмур в окружении сторонников в конце встречи в Трокадеро 27 марта 2022 года

После провала на президентских выборах Земмур и его движение, по сути, перестали влиять на политику государства. В июне 2022 года Земмур попытался попасть депутатом в Национальное собрание, однако вновь потерпел поражение, заняв лишь третье место в ходе голосования в округе Вара и не сумев пройти во второй тур. В текущий состав Национального собрания не прошел ни один представитель партии Земмура.

В настоящий момент движение «Реконкиста» лишь теряет позиции, сейчас ее представляют лишь один сенатор и один депутат Европарламента. Если Земмур в ближайшее время не сумеет провести успешный ребрендинг движения в поисках избирателей, тенденция не изменится, выборы в Европарламент в июне 2024 года также окажутся для политика провальными и «Реконкиста» окончательно останется в прошлом.

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ИА Регнум:

https://regnum.ru/article/3404816

https://regnum.ru/news/3559181

https://regnum.ru/news/3570328

https://regnum.ru/news/3818591

Другие источники:

https://www.youtube.com/c/%C3%89ricZemmourOfficiel — YouTube-канал Эрика Земмура.