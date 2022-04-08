Париж, 8 апреля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Один из кандидатов на пост президента Франции Эрик Земмур сравнил нынешнюю эпоху с СССР, передает BFM TV.

Thesupermat Эрик Земмур

Взяв в пример свою дочь, Эрик Земмур вернулся к вопросу о схожести нынешней эпохи с СССР.«Я вижу молодых людей, которые в школе или где-то еще должны говорить определенные вещи, защищать определенные идеи об антирасизме, экологии, Франции, но которые вообще так не думают. И если когда-либо они скажут обратное, то будут подвергнуты санкциям», — заявил Эрик Земмур.

По мнению Эрика Земмура, подобная ситуация схожа с эпохой СССР, когда существовали две точки зрения «одна для дома и одна для публики».

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты ФранцииМарин Ле Пенхочет запретить ношение чадры в общественных местах и считает, что многие из тех, кто ее носит, являются «жертвами».