Париж, 9 июля, 2023, 21:24 — ИА Регнум. Франция может стать исламской республикой, если ничего не изменится. Такое мнение 9 июля высказал бывший кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии «Отвоевание» Эрик Земмур в интервью испанской газете Debate.

Он заявил, что большинство мусульман считают, что исламские законы выше законов Франции. При этом, отметил Земмур, лидеры страны ничего не делают, чтобы бороться с этим.

«Если мы продолжим двигаться в этом направлении, то из-за демографии и демократии Франция однажды может стать исламской республикой», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, во Франции с 27 июня возникли массовые беспорядки после инцидента в пригороде Парижа. В Нантере сотрудники полиции остановили на автомобиле 17-летнего подростка арабского происхождения, который находился за рулём без водительских прав. Юноша отказался следовать требованиям стражей порядка. Нарушитель попытался скрыться и наехал на одного из полицейских. Другой сотрудник полиции открыл огонь и застрелил подростка.

По словам главы союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безьё, размер убытков от захлестнувших Францию беспорядков составил минимум 1 млрд евро.