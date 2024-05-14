Ярослав Качиньский — лидер польской правоконсервативной, умеренно «евроскептичной» и яростно антироссийской партии «Право и справедливость». Премьер-министр в 2006–2007 годах, брат-близнец погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качиньского, а после прихода «ПиС» к власти в 2014-м — негласный лидер польской элиты.

Mikolaj Filip Formella Ярослав Качиньский выступает на научной конференции «Конституция солидарности» 2020

Партия в 2023-м потеряла большинство в сейме, но ушедшей в оппозицию её можно считать лишь условно — президентский пост сохраняет протеже Качиньского Анджей Дуда.

Лех и Александр Качиньские родились с разницей в несколько часов 18 июня 1949 года, в Варшаве. Польша на тот момент ещё не называлась народной республикой (официально ПНР будет провозглашена лишь в 1952-м), но уже была плотно интегрирована в соцлагерь. Как раз в 1949-м страна вошла в Совет экономической взаимопомощи, а через шесть лет Польша станет одной из соучредительниц Организации Варшавского договора.

Семья Качиньских, по идее, должна была быть на плохом счету у коммунистических властей. Раймунд Качиньский, инженер по профессии, в годы Второй мировой воевал в составе Армии Крайовой (АК) — подпольной некоммунистической организации, подчинявшейся эмигрантскому правительству в Лондоне. Некоторые подразделения АК после 1945 года продолжали бороться уже с новыми просоветскими властями Польши.

Раймунд Качиньский и его жена Ядвига (в годы войны активистка подпольного скаутского движения «Серых шеренг», впоследствии — филолог, сотрудница Академии наук) были активными участниками организованного АК Варшавского восстания августа-октября 1944 года.

В официальной историографии ПНР восстание расценивалось как «плохо подготовленная авантюра».

Но как бы то ни было, в биографии интеллигентной семьи Качиньских нет упоминаний о каких-либо серьёзных неприятностей со стороны коммунистических властей. В 1962 году 13-летние школьники Лех и Ярослав снялись в главных ролях в фильме-сказке «О тех, кто украл Луну» по одноимённой повести довоенного классика Корнеля Макушинского. По сюжету братья-близнецы Яцек и Плацек из деревни Запечье — ленивые, жестокие и эгоистичные мальчишки, которые, пережив приключения, исправляются, и в них даже просыпается совесть.

Кадр из к/ф «О тех, кто украл луну» 1962 Братья Ярослав и Лех Кочинские

По окончании школы братья поступили на престижный юрфак Варшавского университета, впоследствии защитили магистерские, а затем и докторские диссертации. Ярослав — в 1976-м в Варшаве (у светила правоведения Станислава Эрлиха, бывшего довоенного профессора Львовского университета, а в годы войны — политрука в Дивизии имени Костюшко просоветской Армии Людовой), а Лех — через три года в университете Гданьска.

При этом, если верить официальной биографии братьев Качиньских, уже с конца 1960 — начала 1970-х братья становятся активистами диссидентского движения. Ярослав в 1968-м участвует в студенческих волнениях. Оба брата входят в «Комитет защиты рабочих» (Komitet Obrony Robotnikow, KOR) — с момента основания этой оппозиционной структуры, предшественницы «Солидарности» в 1976.

Правда, в KOR молодые юристы находились не на первых ролях. К слову, в числе инициаторов создания «Комитета защиты рабочих», в частности 28-летний историк-этнограф Антоний Мацеревич, будущий министр внутренних дел, замминистра обороны, а затем и глава военного ведомства (в 2015-18), запомнившийся русофобской и «ястребиной» позицией.

А в 1970-х Ярослав Качиньский входил в редакцию диссидентского еженедельника «Голос», который издавал Мацеревич.

Ярослав находился «на службе» в Оперативном бюро КОР («Бюро вмешательства»), его брат Лех в 1980-м замечен в качестве советника в межзаводском стачкоме в Гданьске — созданном во время знаменитой забастовки на судоверфи имени Ленина в августе 1980-го.

Зенон Мирота Август 1980. У ворот Гданьской судоверфи

Zygmunt Błażek Межзаводской забастовочный комитет. Говорит Лех Валенса, рядом с ним стоит Богдан Лис. 1980

В том же году оба брата участвуют в первом съезде независимого профсоюза «Солидарность» под руководством Леха Валенсы. Ярослав Качиньский становится главой отделения «Солидарности» в Мазовии, регионе на востоке Польши.

Когда маршал Войцех Ярузельский ввёл в стране военное положение, Лех Качиньский был на 11 месяцев заключён под стражу как «антисоциалистический элемент». В биографии Ярослава подобного героического эпизода не было.

В 1988-м, после новой волны забастовок, и начала польского аналога перестройки, братья — активные участники диалога между «Солидарностью» (и оппозицией в целом) — и властями ПНР. Лех Качиньский был одним из главных советников Валенсы в легализованном Гражданском комитете «Солидарности» — и в этом качестве участвовал в «круглых столах» между оппозицией и главой МВД ПНР Чеславом Кищаком, при посредничестве католической церкви.

Итогом диалога стал демонтаж социалистического строя и возникновение Третьей Речи Посполитой.

В 1991 братья избираются в парламент — Лех как беспартийный, Ярослав — как лидер антикоммунистической партии «Соглашение центра». Годом ранее Ярослав Качиньский становится главой президентской администрации Леха Валенсы (занимал этот пост до 1992).

prezydent. pl Ярослав Качиньский, Лех Качиньский и папа римский Бенедикт XVI

Ярослав был депутатом на правом фланге Сейма в трёх созывах — с 1991 по 1993, с 1997 по 2001 и с 2001 по 2005 год.

В апреле 2001 года братья Качиньские создали «Право и справедливость» (Prawo i Sprawiedliwosc, PiS) — национал-консервативную и клерикальную партию, которая изначально позиционировалась как христианско-демократическая сила. На выборах 2001 года в Сейм и Сенат партия дебютировала довольно неплохо — 9,5% избирателей и 44 места в нижней палате. Ярослав Качиньский становится лидером фракции «ПиС» в Сейме, а в 2003-м и главой партии — после того как его брат Лех был избран мэром Варшавы.

На выборах 2005 года партия Качиньских выступила намного увереннее, получив первое место и 27% голосов. Этот год для братьев был триумфальным — в октябре Лех Качиньский побеждает на президентских выборах, на 9% опередив выдвиженца либеральной «Гражданской платформы» Дональда Туска.

Первым делом Лех поблагодарил за помощь брата, доложив «пану председателю партии» об успешно выполненном задании по завоеванию президентского кресла. Спустя менее года, 14 июля 2006 года, президент назначил брата-близнеца премьер-министром.

Pietro697 Назначение Ярослава Качиньского премьер-министром президентом Лехом Качиньским, 14 июля 2006 г

David Bohrer Ярослав Качиньский и Президент США Джордж Буш младший. 2006 год

Исследователи отмечают, что Ярослав придерживается более правых взглядов, чем его брат, притом что оба они — католики-консерваторы.

Во внешней политике руководство Качиньских ознаменовалось напряженностью в отношениях с партнерами Польши по Евросоюзу, одновременно — еще большим сближением с США и ухудшением польско-российских отношений. Так, в ноябре 2006 года Польша успешно использовала право вето, чтобы помешать началу переговоров о сотрудничестве России и ЕС.

В 2007 году варшавский «политикум» потряс скандал — левый популист Анджей Леппер, лидер партии «Самооборона республики Польской» (партнёра «ПиС») оказался под подозрением в коррупционных махинациях. На этом фоне Сейм решил самораспустится, были назначены досрочные выборы в Сейм и Сенат. На этих выборах партия Качиньских «по очкам» выступила лучше, чем ранее (более 32% голосов), но серьёзно уступила «Гражданской платформе» Туска (которая набрала 41,5%).

В ноябре 2007 года Ярослав Качиньский ушел в отставку с поста премьер-министра, который занял Туск.

А 10 апреля 2010 года президентский Ту-154М, на борту которого находился президент Лех Качиньский, разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный.

Не только Межгосударственный авиационный комитет, но и Комиссия по расследованию авиационных происшествий государственной авиации МВД Польши пришли к выводу: крупнейшая (по числу погибших) авиакатастрофа с участием первых лиц государства произошла по вине экипажа.

Ярослав Качиньский на похоронах президентской четы Леха и Марии Качиньских, Краков, 18 апреля 2010

Kancelaria Sejmu Ярослав Качиньский выступает на открытии памятника своему брату Леху Качиньскому (ноябрь 2018 г., Варшава)

На досрочных выборах, которые состоялись в два тура, в июне и июле, Ярослав Качиньский выставил кандидатуру — и проиграл.

Он уступил своему коллеге по редакции газеты «Голос» Антония Мацеревича, а теперь кандидату от «Гражданской платформы» Брониславу Комаровскому (53% у Комаровского против 47% у Качиньского).

Отметим, что лидер ушедшей в оппозицию «ПиС» Ярослав Качиньский поначалу признавал, что Москва полностью сотрудничает с польскими властями в расследовании причин гибели его брата.

Но после 2015 года, когда «ПиС» победила на выборах в парламент, а выдвиженец партии Анджей Дуда одолел на президентских выборах Бронислава Комаровского, новая партия власти увлеклась «ревизионизмом» — скорее всего, по указанию Качиньского. Антоний Мацеревич, занявший пост министра обороны, курировал новое парламентское — расследование — по итогам чего в 2018-м было объявлено о «взрывах на борту самолёта».

В 2019 возглавляемая Качиньским «ПиС» вновь выиграла парламентские выборы с 43,6% голосов избирателей, и «застолбила» за собой 235 мандатов в Сейме из 460.

Ярослав Качиньский, которое долгое время был «серым кардиналом» польской политики, в октябре 2020-го вновь занял официальные посты — в правительстве Матеуша Моравецкого он, в ранге вице-премьера, взял на себя кураторства минобороны, МВД и Минюста. Возглавлял правительственный комитет по делам безопасности и обороны. Впрочем, в июне 2022 Качиньский объявил об уходе с постов в кабинете министров — решение он объяснил желанием сосредоточиться на руководстве партией.

pis.org.pl Ярослав Качиньский

Оппоненты расценили это решение как очередной уход Качиньского в тень. «Ярослав Качиньский ушел из правительства, чтобы полностью посвятить себя руководству правительством», — с иронией заметил бывший глава Нацбанка Польши, а ныне депутат Европарламента, социал-демократ Марек Белька.

По оценке либеральных и левых критиков, именно Качиньский был главным авторам и идеологом внутренней политики, которую проводило правящее руководство «ПиС», включая тандем Дуда — Моравецкий.

Это, в частности: люстрация чиновников и функционеров времён ПНР, декоммунизация (включающая уничтожение памятников советским воинам), усиление роли костёла, консервативная социальная повестка — и т. ч. ограничение абортов и прав секс-меньшинств, ограничение иммиграции и т.п.

Считается, что во внешней политике, с подачи Качиньского, Польша вступила в конфронтацию с руководством ЕС — из-за усиления контроля исполнительной власти над судами, и всё того же правоконсервативного курса, идущего вразрез с либеральной повесткой Брюсселя.

Ярослав Качиньский, заметим, считается не просто единомышленником покойного брата и продолжателем его дела — он изначально был настроен еще консервативнее, чем Лех.

В отличие от других видных правых популистов Восточной Европы — венгерского премьера Виктора Орбана и главы словацкого кабинета Роберта Фицо, Качиньский активно высказывался в поддержку киевского режима.

В апреле 2022-го Ярослав Качиньский — на тот момент вице-премьер и глава правительственного комитета по нацбезопасности и обороне — заявил, что Польша могла бы допустить размещение на своей территории американского ядерного оружия, если последует соответствующая инициатива со стороны США.

Сейчас, напомним, США фактически не имеют никаких обязательств перед Россией не размещать ракетные комплексы или ТЯО в странах Восточной Европы.

gov.pl Премьер-министр Ярослав Качиньский выступает на пресс-конференции после заседания Комитета Совета министров по делам национальной безопасности и обороны в Канцелярии премьер-министра

Одновременно политик высказался за наращивание военных поставок Киеву, и призывал Запад не избегать военных путей решения конфликта на Украине.

С подачи Качиньского минобороны Польши в августе 2023 года заключило три контракта на разработку и поставку новой военной техники. Среди них тяжелая БМП, колесной бронетранспортер и разработка его новой версии, а также заказ 400 разведывательных машин типа Rosomak.

«Польша сейчас находится в сфере, которую Россия считает своей. Нам нужно выйти из этой сферы. Но мы сможем это сделать только будучи сильной в военном аспекте страной», — заявил лидер «Права и справедливости».

По словам Качиньского, польская армия будет самой сильной сухопутной армией в Европе и будет служить фундаментом для обороны всего восточного фланга НАТО.

В преддверии парламентских выборов сентября 2023 года Качиньский обвинял Москву, в якобы подготовке провокаций. Выборы эти, надо сказать, закончились формальной победой «ПиС» (почти 43,6% и первое место).

pis.org.pl Встреча в Соколове-Подляском. 2023

Но «Гражданская коалиция» во главе с экс-главой Евросовета Дональдом Туском смогла заключить союз с другими оппонентами партии Качиньского — «Левицей» (объединением левых сил), либералами и «зелёными» («Польская коалиция», «Польша 2050») и сформировать правительство во главе с тем же Туском.

Выборы нельзя назвать поражением «ПиС» — скорее, они в очередной раз зафиксировали раскол Польши между, проевропейски и леволиберально настроенной Варшавой и окраинными регионами (Поморье, Силезия, бывшая Восточная Пруссия) с одной стороны, и консервативно настроенным центром и востоком Польши — с другой стороны.

По итогам выборов в девяти воеводствах явно лидировала заняла ПиС, в семи победила — «Гражданская коалиция». Аналогичный расклад, скорее всего, проявится и на выборах в Европарламент.

Но не следует высказывать особых надежд на уменьшение русофобских настроений в польской элите — они консенсусны для всего варшавского «политикума».

Геополитический выбор в Польше давно сделан — и никакие персональные и партийные изменения не смогут резко изменить трансатлантический вектор развития страны.

Актуальные ссылки:

ИА Регнум:

https://regnum.ru/article/2415331

https://regnum.ru/news/3860172

https://regnum.ru/article/3814669

https://regnum.ru/article/3785751

Другие источники:

https://lenta.ru/lib/14172948/ — биография Ярослава Качиньского на сайте lenta.ru