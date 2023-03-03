Глава польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский в интервью телеканалу TVP и Polskie Radio сообщил новые подробности о визите в Варшаву президента США Джо Байдена. По словам Качиньского, американский президент «представил интересные концепции, связанные с новой архитектурой безопасности и ролью, которую Польша должна в них играть».

Иван Шилов ИА REGNUM Ярослав Качиньский

Как уточнил председатель PiS, «конечно, я не могу рассказать о них здесь, но мне кажется, что они очень лаконичны и показывают такую действительно хорошую перспективу новой архитектуры безопасности в этой части мира и в этой части Европы с очень серьезной ролью для Польши».

О чём идет речь? Попробуем вычислить по другим заявлениям Качиньского в его интервью.

Во-первых, он говорил о «мрачной» роли газопроводов «Северный поток», добавив, что с ними «ситуация изменилась», но «надежда на то, что прежние времена вернутся, всё еще очень сильна».

Во-вторых, он еще раз упомянул о существовании «четкого и напрямую сформулированного плана объединения Европы — не как федерации, а как централизованного государства под германским руководством».

В-третьих, «нам следует вооружиться, если мы хотим сыграть очень значимую роль в этом начинании и надолго укрепить свои позиции». Пусть даже ценой роста долга и урезания расходов по другим направлениям, ведь, «когда горят леса, не время спасать розы».

Из этого можно сделать вывод о том, что «Право и Справедливость» рассчитывает на гарантированные поставки из США энергоресурсов, закрепление за Польшей статуса центра так называемого восточного фланга НАТО и европейского «сторожевого пса» Вашингтона.

Dominika Zarzycka/Global Look Press Польская армия в составе НАТО

Вопрос в том, решился ли Байден также пролить бальзам на польские души обещаниями укрепить ее позиции в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ). В свое время один из американских госсекретарей замечал, что США не рассматривают Европу как единое целое, а фрагментируют ее. Но в этом контексте только Западную Европу можно назвать сплоченным субрегионом, в то время как ЦВЕ — это рыхлый конгломерат из субрегионов, исторически связанных с австро-венгерским, германским и (пусть и в меньшей степени) российским наследством.

Польские политики и эксперты зачастую пытаются убеждать себя и остальных в том, что Варшава могла бы стать объединяющим элементом в Центральной и Восточной Европе, однако, похоже, они сами не особо в это верят. Равно как сомнения испытывают за пределами Польши.

«США могут предложить полякам пушки, но хлеб с маслом им обеспечивает Германия и ЕС, — пишет гонконгская газета South China Morning Post. — Видя угрозу со стороны России, центральноевропейские и прибалтийские государства, те самые, с которыми Китай пытался подружиться в прошлом десятилетии, всё глубже вязнут в англо-американской сфере влияния. Между тем традиционные великие державы ЕС будут занимать всё более прагматичные позиции в отношении Пекина. И за это Китай должен благодарить Польшу».

Таким образом, можно предположить, что главным функционалом Польши, по задумкам Вашингтона, должно стать выстраивание в качестве барьера между Евросоюзом и Китаем.

Что касается желания Варшавы заручиться помощью Вашингтона в противостоянии Москве, то здесь, похоже, полякам мало что светит, поскольку антироссийским тараном и бревном в ногах европейцев США видят Украину.

«Соединенные Штаты, возможно, даже заинтересованы в продолжении боевых действий (на Украине. — С. С.), поскольку война снижает возможности России работать в других странах мира, повышает стоимость американского экспорта энергоносителей и служит удобной генеральной репетицией для сплочения союзников и координации экономической войны против Пекина», — размышляет на страницах The New York Times научный сотрудник Общества Макса Планка в Геттингене Томас Мини.

Sarah Silbiger — Pool via CNP/Global Look Press Онлайн встреча Джона Байдена и Си Цзиньпина

При этом, по его мнению, «сегодня экономическое будущее Украины представляется жизнеспособным даже без территорий, оккупированных Россией».

Сохранив в той или иной форме украинскую государственность и нацелив ее против России, из Польши американцы будут выстраивать иной «барьер». В таковой роли Польшу видят не впервые.

В то время, когда Европа была охвачена пламенем Первой мировой войны, в Великобританию в начале 1916 года прибывает специальный посланник президента США Вудро Вильсона полковник Хауз. Он встречается с ведущими британскими политиками.

«14 февраля 1916 года. Обед у лорда — главного судьи был назначен на 8 ч. 30 м., — пишет Хауз. — Первым приехал я, затем Ллойд Джордж, Грей, Бальфур и Асквит… Долго, например, обсуждался вопрос о предоставлении независимости Польше и о возражениях, которые могли бы поступить со стороны России. Бальфур считал, что если Польша будет объявлена независимым государством и превратится в буферное государство между Россией и Германией, то в будущей войне Франция оказалась бы отданной на милость Германии, потому что Россия не могла бы достигнуть границ Германии, не нарушив нейтралитет Польши. Он считал, что с французской точки зрения, равно как и с русской, эта идея натолкнется на серьезные возражения, в противном случае, вероятно, настанет конец союзу России и Франции».

Сегодня Польша становится «геополитической занозой» для ЕС, КНР и России. В интересах этих трех ведущих мировых игроков как можно поскорее вытащить эту «занозу», пока «нарыв» не стал распространяться дальше на евразийском пространстве.