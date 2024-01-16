Варшава, 16 января, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Евросоюз сейчас находится в состоянии «полного вырождения». Такое мнение выразил в Сейме (нижней палате парламента) Польши лидер бывшей правящей партии «Право и справедливость» и экс-премьер Ярослав Качиньский.

Zuma\TASS Ярослав Качиньский

«Европейский союз сегодня находится в состоянии полного вырождения», — заявил политик.

По его словам, вся борьба Евросоюза за верховенство закона в Польше была «одной большой комедией». Речь шла о том, что управляли государством не те, кто был ему нужен, пояснил Качиньский.

Своё мнение о состоянии ЕС он обосновал тем, что Брюссель никак не отреагировал на арест и тюремное заключение бывшего главы МВД Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика, перестановки в национальной прокуратуре и решение нового правительства о закрытии некоторых государственных СМИ.

Как передавало ИА Регнум, в начале января стало известно, что польская полиция задержала в президентском дворце в Варшаве бывшего министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского, Вместе с экс-чиновником задержали и его бывшего заместителя Мачея Вонсика. Они прибыли во дворец по приглашению президента Польши Анджея Дуды. При этом в момент, когда происходило задержание, самого главы государства в здании не было. Журналисты отметили, что Каминьский и Вонсик удивились действиям правоохранителей, но не стали сопротивляться. Их задержали по решению суда, вынесенному 9 января.

В 2015 году Каминьского и Вонсика осудили за махинации с земельными участками и коррупцию, но тогда Дуда решил помиловать их. В конце 2023 года в рамках этого же уголовного дела их обоих приговорили к двум годам заключения и лишили депутатского статуса. Депутаты от бывшей правящей в Польше партии «Право и справедливость» назвали данный приговор незаконным и политически мотивированным, а также потребовали отменить решение суда.

В октябре в Польше состоялись парламентские выборы, на которых большинство получила оппозиция во главе с либеральной партией «Гражданская платформа».