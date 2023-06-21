Председатель правящей польской партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский вернулся в правительство Матеуша Моравецкого. С октября 2020 года по июнь 2022-го он состоял в нем в качестве одного из вице-премьеров и главы комитета по безопасности. Сейчас, в новой конфигурации правительства, он будет единственным вице-премьером. Но в чем смысл его возвращения?

Иван Шилов ИА REGNUM Ярослав Качиньский

Качиньскому доводилось бывать и председателем Совета министров Польши. Он возглавлял коалиционное правительство (вместе с «Самообороной» Анджея Леппера и Лигой польских семей Романа Гертыха) в июле 2006 — ноябре 2007 года. Люди, которые работали тогда с ним, отмечали, что правительственные кабинеты его не особенно привлекали.

«Его стихией была партия, он всегда предпочитал остальному этот свой партийный мир. — Вспоминает тогдашний министр труда и социальной политики Джоанна Клужик-Ростковская. — Он садился в машину, объезжал структуры «Права и справедливости» по всей стране, разговаривал с людьми. Как глава партии чувствовал себя как рыба в воде. Как глава правительства просто не имел выбора. Долгое время он был премьер-министром, сидящим в канцелярии. Сидел там до ночи, выпивая десятки стаканов чая, вряд ли о таком он мечтал».

В этом контексте разъяснение пресс-секретаря правительства Польши, что возвращение Качиньского на позицию вице-премьера является «усилением» перед выборами и «четким сигналом о том, что мы боремся за победу в избирательной кампании», выглядит неубедительным. Если раньше глава PiS мог полностью сосредоточиться на выборах, активно ездить по регионам и посещать митинги сторонников, теперь ему придется уделять время и сиюминутной бюрократической текучке.

Помимо того, в самом правительстве вновь возникает ситуация двоевластия.

При формальном премьере Моравецком появляется «истинный премьер» Качиньский, чья приемная станет средоточием реальной власти. Но это означает удлинение системы прохождения управленческих сигналов, когда чиновникам придется осуществлять координацию не по линии министр — премьер, а в треугольнике, куда добавляется аппарат вице-премьера.

На этом фоне появляются различные спекуляции, которые подпитываются заявлениями представителей власти. Принимая Качиньского в Бельведерском дворце, президент Польши Анджей Дуда заговорил об «угрозах» выборному процессу.

Прозрачно намекнув на Россию, глава государства предположил, что попытки вмешательства в избирательную кампанию «могут иметь место в ближайшие месяцы». Поэтому необходимо «активизировать действия правительства и всех органов власти Республики Польша в области безопасности».

Но оппозиционные политики и эксперты в такого рода рассуждениях видят только желание правящей партии любой ценой остаться у власти. Отсюда и допущения, что Качиньский намерен либо сфальсифицировать выборы, либо сорвать их проведение в положенный срок.

Комментируя его возвращение в правительство, политолог Марек Мигальский замечает, что этот шаг ни убавит, ни прибавит избирателей «Праву и Справедливости».

«На мой взгляд, единственным объяснением этого очень странного шага, хотя и рискованного, является не избирательная кампания, а возможное предотвращение выборов, введение чрезвычайного положения или принятие и проведение каких-то экстраординарных решений, на которые нынешние «слабаки» в должностях вице-премьеров не решатся», — поясняет Мигальский.

ТАСС/ EPA/Tomasz Gzell Председатель партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский

В 2020 году во время пандемии коронавируса в Польше уже откладывалось голосование на выборах президента. Однако повторение этого сценария сегодня в отношении парламентских выборов вряд ли можно назвать «экстраординарным решением». Иное дело, если Варшаве придется предпринимать стратегические шаги, связанные с внешней политикой и обороной.

«НАТО вот-вот перейдет Рубикон: поляки готовы воевать с русскими», — гласит заголовок статьи в номере итальянской газеты La Stampa, вышедшей 21 июня. «Наступление Зеленского не приводит к прорыву, и некоторые страны хотели бы выйти на поле боя. В этом случае война на Украине изменит свой характер, приблизившись к сараевскому сценарию 1914 года», — пишет издание.

А двумя днями ранее британская газета The Times опубликовала расследование о прохождении в Польше боевой подготовки белорусскими боевиками, готовящимися «свергнуть президента Александра Лукашенко». По данным издания, несколько сотен «партизан» проходят обучение в Познани, которое организуют бывшие сотрудники белорусских спецслужб, выехавшие из страны после 2020 года.

Так обозначается логика возвращения Качиньского в правительство, связанная уже не с избирательной кампанией, а с геополитическими пертурбациями на постсоветском пространстве.

В ходе «контрнаступления» киевский режим активно сжигает свои человеческие и материальные ресурсы, что в ближайшие месяцы может привести к его краху. Если ситуация не будет заморожена, это грозит приближением линии фронта непосредственно к границам Польши, что в Варшаве считают недопустимо опасным для себя вариантом.

Одним из выходов в таком случае могут рассматриваться активные действия, включая использование армии. Это и потребует принятия «экстраординарных решений», на которые способен Качиньский, а не «слабаки» вице-премьеры.

По сути, главе правящей партии придется стать «военным премьером», действующим в условиях ограничения гражданских прав и свобод в Польше. Что же до результатов выборов, то эта проблема отойдет на второй план.