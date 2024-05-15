Том ван Грикен около десяти лет назад стал самым молодым партийным лидером в послевоенной Бельгии. Вдохновляющим событием называл «Брекзит», ориентиром считает Дональда Трампа, при этом выступает против американской гегемонии в Европе и за сохранение отношений с Россией.

Vlaams Belang Том Ван Грикен. 2016 год

Возглавляемый ван Грикеном «Фламандский интерес» (Vlaams Belang) — правоконсервативная, а в прошлом — откровенно сепаратистская сила, имеет неоднозначную репутацию у мейнстримных политиков.

При этом «Интерес» под лозунгом «Наши люди в первую очередь!», с антимигрантской и евроскептической повесткой, по итогам выборов-2019 сформировал вторую по величине фракцию в Палате представителей. Станет ли успех правилом, покажут выборы в Европарламент и июньская парламентская кампания в самой Бельгии.

Том Йозеф Ирене ван Грикен родился 7 октября 1986 года в Антверпене. Отец, Люк ван Грикен служил в «Бригаде наблюдения и расследования» (BOB) — одном из отделов бельгийской жандармерии, а затем был комиссаром федеральной полиции.

Мать, Герда Лаурейссенс, в молодости состояла в националистическом движении Blauwvoetvendels, которое выступало за создание «Великих Нидерландов» в составе собственно Нидерландов и бельгийской голландскоязычной Фландрии (которая при этом должна отделиться от франкоязычной Валлонии — что упраздняет Бельгию как таковую).

В биографиях политика подчёркивается, что первые десять лет семья прожила на мультикультурной улице Карнотстраат в Антверпене, мегаполисе по бельгийским меркам. После развода родителей мальчику пришлось переехать в Мортсел — городок на севере Фландрии. Отсюда, к слову, родом нынешний главный конкурент ван Грикена — лидер умеренного «Нового фламандского альянса» Барт де Вевер, а также Тамино-Амир Мохарам Фуад — рок-звезда смешанного, бельгийско-египетского происхождения.

В 1999 году 13-летний Том ван Грикен без ведома отца, вступает в молодёжную организацию «Фламандского блока» — сепаратистской партии-предшественницы «Фламандского интереса».

В 16 лет Том, уже студент колледжа Синт-Яна Берхманса в Антверпене, «попал в историю» — раздавал у ворот школы листовки с лозунгом «Остановите левачество в нашем классе».

Как в одном из интервью говорил ван Грикен-старший, окончательно взгляды сына сформировались тогда же, в 2002-м. Тогда Том стал свидетелем уличных беспорядков, которые «Европейская арабская лига» (радикальная исламская организация в Бельгии и Нидерландах) устроила в городе Тюрнхаут близ Антверпена.

После этого ван Грикен развернул бурную деятельность, фактически вдохнув новую жизнь в NSJV — «Националистический союз молодых учащихся» Фландрии.

По окончании школы Том ван Грикен изучал коммуникативный менеджмент в Университете прикладных наук Плантейна и некоторое время работал в рекламном бюро.

Оставался политически активным и во время учебы. Грикен с 2009 по 2011 год был национальным председателем Националистического студенческого объединения («NSV!»), беспартийного, но связанного с движением фламандских националистов. Под его руководством отделения «NSV!» возникли во всех крупных университетах Фландрии.

Hans Verreyt Том ван Грикен. 2014 год

В 2006 году он был избран депутатом городского совета Мортсела (на этом посту оставался вплоть до 2018 года).

25 марта 2012 года под девизом «Зима закончилась» был впервые избран национальным президентом молодежного крыла партии «Фламандский интерес» после активного участия в студенческих организациях.

В мае 2014 «Интерес» потерпел тяжелое поражение одновременно на выборах в Европарламент, на федеральном бельгийском и региональном фламандском уровнях. Лидер партии Герольф Аннеманс, парламентарий с 25-летним стажем и автор бестселлера «Мирный раздел Бельгии», подал в отставку. По итогам внутрипартийных выборов, дали дорогу молодым — новым председателем «Фламандского интереса» стал 28-летний ван Грикен, набравший 93% голосов однопартийцев.

Как правило, его называют самым молодым партийным лидером в бельгийской истории, что не совсем верно.

Прецедент имел место до Второй мировой — когда в 1935 году 28-летний правый радикал из Валлонии Леон Дегрель основал и возглавил правую католическую партию рексистов. Партия быстро скатилась к открытой поддержке Третьего Рейха. После оккупации нацистами Бельгии Дегрель пошёл на службу к захватчикам, возглавил Добровольческий легион «Валлония», доросший до 26-й дивизии СС с тем же названием, воевавшей на Восточном фронте. После войны бригадефюрер Дегрель избежал ответственности, сбежав сначала во франкистскую Испанию, а затем в Аргентину. В Бельгии об этом «молодом политике» предпочитают не вспоминать.

Справедливости ради, исторический предшественник «Фламандского блока» и «Фламандского интереса» — послевоенный «Народный союз» формировался из политиков, не замеченных в коллаборационизме с нацистами. «Сотрудничество с нацистами не помогло нашей стране вообще, мы просто стали вассальным государством Германии», — разъяснял один из самых известных представителей «Фламандского блока» Филипп Девинтер (официально он не занимал пост лидера партии, но, как считается, был тем, кто превратил «Блок» из маргиналов в респектабельную парламентскую партию).

Официальный Брюссель, впрочем, неоднократно называл «Блок» неофашистами, а самого Девинтера — расистом и ксенофобом. В «Блоке» это считали оскорблениями, напоминали о том, что Девинтер боролся с проявлениями антисемитизма, и подчёркивали, что на деле они выступают за сохранение традиционных ценностей Фландрии, против неограниченной миграции, и — в перспективе за независимость Фландрии от Бельгии.

Ту же программу унаследовал и созданный в середине нулевых годов «Фламандскй интерес»

Возвращаясь к Тому ван Грикену, отметим, что действующий лидер «Интереса» получил репутацию «хардлайнера» — сторонника жёстких действий, не оглядывающегося на чужие мнения.

В июне 2012 года он попал в новости, когда вместе с двумя другими партийцами зашел в среднюю школу, чтобы сорвать барбекю, предлагая школьникам свинину, в то время как им подавалось халяльное мясо.

«У него есть тот радикализм, который нужен нам как партии, и в то же время обаяние идеального зятя», — рассказывал телеканалу VRT Крис Янссенс, один из однопартийцев ван Грикена.

Vlaams Belang Гостеприимный, но не сумасшедший

На фламандских выборах 2014 года Том ван Грикен занял второе место в избирательном списке округа Антверпена. Он был избран в парламент Фландрии и оставался в нём вплоть до 2019 года.

В том же 2019 и в 2023 годах ван Грикен переизбирался на председательский пост — каждый раз заручившись поддержкой абсолютного большинства, но без противников.

В 2019 году Ван Грикен также стал членом Парламентской ассамблеи Совета Европы, где присоединился к политической группе «Европейская группа консерваторов» и «Демократический альянс» (EC/DA). Тогда же, партия успешно выступила на парламентских выборах, сформировав вторую по величине фракцию после «Нового фламандского альянса» Барта де Вевера.

С первых дней руководства партией Том ван Грикен пытается улучшить реноме своей партии — которая, как он считает, была демонизирована либеральной прессой. С этой целью молодой политик часто «мелькает» в телеэфирах.

«Фламандский интерес никогда не был экстремистской или расистской организацией, как об этом говорят СМИ. […] Если кто-то обвиняет нас в расизме, вы должны это доказать или подать жалобу. Я с этим совершенно не согласен. Это новый «Фламандский интерес», с демократической повесткой дня, который не закрывает двери и не хочет идти в оппозицию», — пояснял ван Грикен каналу RTBF, и подчёркивал, что считает себя не националистом, а патриотом.

Ван Грикен заявляет, что патриотизм — это любовь, и сравнивает любовь к своей стране с любовью матери к своему ребенку. «Патриотизм — это любовь. Мать любит своего ребенка и хочет защитить его больше всех других детей. Но это не значит, что она ненавидит других детей. То же самое можно сказать о государстве. Оно обязано в первую очередь заботиться о своих гражданах».

Забота о своих гражданах подразумевает, что иммигранты должны интегрироваться в бельгийское общество, подчёркивает политик. «Интерес» провозглашает репатриацию тех иммигрантов, которые «отвергают, отрицают или противодействуют» фламандской культуре, а также базовым европейским ценностям, включая свободу самовыражения и равенство между мужчиной и женщиной.

Ван Грикен не раз указывал, что партия выступает за расширение прав Фландрии — по сути, за самоопределение вплоть до отделения. По оценке ван Грикена и его единомышленников, голландоязычный регион производит почти 85% ВВП Бельгии, и фактически выступает финансовым донором для франкоязычной Валлонии и столичного Брюсселя.

Belzie Том Ван Грикен выступает на съезде Флаамс Беланг

Является евроскептиком, выступает за большую автономию национальных государств ЕС.

«Европейский союз превратился в Советский Европейский союз. Бюрократия и администрация управляют ЕС, не давая кислорода для национальных государств», — заявляет политик.

Ван Грикен выступает против гегемонии США на европейском пространстве, считает необходимым налаживание связей и с другими государствами, в частности, с Россией.

«ЕС всегда следует указаниям США, поэтому и портит отношения с Москвой. Россия, в свою очередь, является ближайшим и крупным соседом Евросоюза — и лучше быть хорошими соседями, чем плохими. Приоритетом для ЕС сейчас должно быть установление нормальных отношений с Россией, начало диалога», — подчёркивает лидер «Фламандского интереса».

В 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией недавно избранный глава бельгийской партии не выступал, как большинство западных политиков, с критикой выбора большинства населения полуострова.

«Что касается референдума в Крыму, я думаю, он состоялся на основе демократического фундамента… Лично я не вижу больших проблем, что Крым стал частью России», — отмечал ван Грикен.

Лидер «Фламандского интереса» положительно воспринял известие о победе Дональда Трампа на выборах президента США в 2016-м.

«Трамп вынес на рассмотрение те вопросы, которые еще долго будут актуальны, в частности неприятие глобализации, открытых границ и бесконечных войн, от которых никто не выигрывает, — пояснил Том ван Грикен. — Он вернул голос миллионам американцев, которые оказались забыты политическим истеблишментом. Трамп восстановил контакт с простым народом, говорил с ним на понятном языке».

Ван Грикен убежден, что успех американского консерватора — это не изолированный феномен, но знак смены глобальных трендов: «В Европе всё больше и больше людей хотят изменений, хотят снова взять свою судьбу и судьбу своей страны в собственные руки. Посмотрите на Brexit, на выборы в Австрии, на очереди — Франция и Нидерланды. Во Фландрии лицом перемен является «Фламандский интерес».

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ИА Регнум:

https://regnum.ru/news/3860133

https://regnum.ru/news/3860133

https://regnum.ru/article/3856074

https://regnum.ru/article/3811633

Другие источники:

https://www.vlaamsbelang.org/engels — раздел официального сайта партии на английском языке.