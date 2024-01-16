Брюссель, 16 января, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Украина превратилась в бездонную бочку для финансовой помощи со стороны Евросоюза, заявил 16 января евродепутат Харальд Вилимски, который возглавляет делегацию Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы считаем, что в корне неправильно сейчас увеличивать бюджет ЕС, который установлен до 2027 года, и тем самым вкачивать в Украину ещё 50 млрд евро», — сказал Вилимски, слова которого приводит пресс-служба партии на своём сайте.

По его словам, тот факт, что рассматривается возможность отмены правил голосования в Совете Евросоюза, а также бюджетных правил объединения, ещё раз показывает произвол Брюсселя в выполнении собственных требований.

«С такими трюками не стоит удивляться, если доверие людей к ЕС продолжит падать», — отметил политик.

Вилимски указал, что попытки выделить дополнительное финансирование для Киева делаются без какой-либо стратегии, в первую очередь без усилий по достижению соглашения о прекращения огня и последующих мирных переговоров, а европейские миллиарды подпитывают коррупционные процессы на Украине.

«Поэтому мы не видим причин направлять всё больше и больше денег европейских налогоплательщиков на Украину без каких-либо перспектив, тем более что в Европе им найдётся более чем достаточно применения. Украина уже давно превратилась в бездонную бочку», — заявил евродепутат.

Как передавало ИА Регнум, о том, что оппозиционная Австрийская партия свободы (АПС) намерена добиваться наложения вето в отношении поддержки Киева, вступления Украины в ЕС и сохранения антироссийских санкций, сообщал ранее председатель политсилы Герберт Кикль. Он пояснил, что такие действия направлены на защиту собственного народа и отстаивание интересов Австрии. Действовать партия намерена совместно с другими правоконсервативными партиями Европы.

Газета Politico 9 января написала, что Будапешт может снять вето на выделение Брюсселем помощи Киеву, если голосование по вопросу финансирования будет проходить ежегодно. Журналисты издания отметили, что это может дать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану возможность каждый год блокировать выделение ЕС денег Киеву или получать от Брюсселя уступки за отказ от вето.

Источники газеты Financial Times заявили, что Европейская комиссия для согласования рассчитанного на четыре года пакета финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро готова пойти на некоторые уступки Венгрии.

В середине декабря 2023 года страны Евросоюза не смогли утвердить программу бюджетной помощи Киеву в размере €50 млрд на следующие четыре года. Венгрия заблокировала соответствующую поправку в бюджет организации на саммите сообщества.