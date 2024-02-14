Вашингтон, 15 февраля, 2024, 01:51 — ИА Регнум. В правительстве США заявили, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников, сообщил 14 февраля телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Ядерное оружие

«Это очень тревожный и деликатный вопрос», — сказал один из собеседников журналистов.

Ранее председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса, республиканец Майк Тернер заявил, что ознакомил законодателей с информацией о «серьёзной угрозе национальной безопасности».

Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан не уточнил, о чём именно идёт речь, но заверил о проведении 15 февраля брифинга для лидеров Конгресса, которые уже оповещены по линии комитета по разведке палаты представителей.

При этом республиканец Майк Джонсон (штат Луизиана) заявил, что не видит причин для «публичной тревоги».

Как сообщало ИА Регнум, по словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, деструктивные действия Соединённых Штатов повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия. США стимулируют рост общих угроз и вызовов, включая терроризм, наркотрафик, транснациональную организованную преступность, добавил Патрушев.

По мнению директора Центра военно-политических исследований МГИМО, доктора исторических наук Алексея Подберёзкина, США не просто так остерегаются войны в космосе — они знают, что противоспутниковое оружие России может уничтожить их космические программы. Именно Россия ранее отмечала, что космическое пространство не должно превращаться в новое поле боя, тогда как США включили его в своей стратегии в число возможных мест противостояния, напомнил эксперт.