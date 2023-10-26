Королёв, Московская область, 26 октября, 2023, 23:12 — ИА Регнум. В России необходимо кратно увеличить численность действующей орбитальной группировки и наладить серийное производство спутников, заявил 26 октября президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли.

Иван Шилов ИА Регнум

«В таком тесном сотрудничестве государства и бизнеса необходимо в предельно сжатые сроки кратно увеличить состав действующей российской орбитальной группировки, обеспечить создание и эксплуатацию наших собственных, как это называют специалисты, многоспутниковых группировок», — сказал глава государства.

Также Путин указал на необходимость налаживания серийного производства космических аппаратов, следует перейти к конвейерной сборке.

Российский лидер поставил перед правительством задачу по максимальному развитию производственных возможностей в данной сфере. Важно максимально использовать потенциал частного бизнеса, расширять его доступ к испытательным полигонам и другой необходимой для выпуска, тестирования спутников и их компонентов инфраструктуре. Это позволит ускорить путь от инноваций до массового продукта, сказал Путин.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России поручил правительству разработать до 1 июля 2024 года национальный проект по развитию космической сферы. В качестве примера Путин привёл нацпроект развития беспилотных летательных систем, существенно повышающий эффективность совместных усилий по формированию нового сектора.

По словам российского лидера, этот нацпроект позволяет объединить уникальные компетенции российских научных, инженерных школ, ресурсы государства и частного бизнеса.

На встрече с молодыми учёными 26 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что первый сегмент Российской орбитальной станции (РОС) будет выведен на орбиту в 2027 году. Для предотвращения перерыва в пилотируемой космонавтике необходимо развивать РОС по мере исчерпания ресурсов Международной космической станции, чтобы появился не один сегмент, а вся станция, добавил глава государства.