Москва, 15 февраля, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Слухи о якобы планах России разместить ядерное оружие в космосе являются очередной уловкой Белого дома, заявил 15 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Как передавало ИА Регнум, 14 февраля в правительстве США заявили, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Ранее председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса, республиканец Майк Тернер заявил, что ознакомил законодателей с информацией о «серьёзной угрозе национальной безопасности».

Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан не уточнил, о чём именно идёт речь, но заверил о проведении 15 февраля брифинга для лидеров Конгресса, которые уже оповещены по линии комитета по разведке палаты представителей.