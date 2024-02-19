Москва, 19 февраля, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Для оценки заявлений о том, что Россия якобы собирается размещать оружие в космосе, нужно обратить внимание на позицию Москвы по этому вопросу, заявили 19 февраля «РИА Новости» в офисе официального представителя Министерства иностранных дел Китая.

РИА Новости / Анна Раткогло

Журналисты попросили прокомментировать публикацию в газете The New York Times, что госсекретарь США Энтони Блинкен встречался в Мюнхене с министрами иностранных дел Китая и Индии Ван И и Субраманьямом Джайшанкаром и убеждал их в необходимости отговорить Россию от якобы имеющихся у неё планов разметить в космосе ядерное оружие.

«Что касается упомянутой вами ситуации, связанной с Россией, я заметил, что Россия уже отреагировала», — ответил собеседник изданию на вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, телекомпания ABC 15 февраля заявила, что для лидеров конгресса США провели закрытый брифинг, на котором сообщили им, будто Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе, позволяющее выводить из строя спутники. При этом участвовавший во встрече конгрессмен от Республиканской партии Майк Джонсон из штата Луизиана заявил, что не видит причин поднимать публичную тревогу.

Агентство Reuters 16 февраля сообщила, что Россия якобы стремится разработать устройство для атак на спутники в космосе, требующее применение ядерной энергии, но без ядерной боеголовки. По мнению журналистов, оружие будет глушить спутниковые сигналы, «ослеплять» датчики слежения или выводить из строя спутники с помощью электромагнитного импульса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слухи о планах России запустить оружие в космос, навал их уловкой администрации США Он указал на очевидность стремления Белого дома всеми способами добиться от конгресса согласования законопроекта о выделении средств на помощь киевскому режиму.