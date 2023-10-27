Москва, 27 октября, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Перед «Роскосмосом» стоит задача перехода к серийному производству спутников, нынешние темпы выпуска космических аппаратов в России значительно ниже, чем у других ведущих стран отрасли, заявил 27 октября генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов.

Vladimir Baranov/Global Look Press

В США производственные мощности позволяют создавать около 3 тыс. спутников в год, в Китае — до 1500 аппаратов в год, а в России — лишь 40, отметил глава «Роскосмоса».

Конвейерное производство спутников потребует выполнения ряда условий — стандартизации технических решений, снижения номенклатуры элементной базы, разработки стандартного набора космических приборов, рассказал Борисов в интервью «России-24».

«Перед нами стоит просто грандиозная задача — перевернуть ситуацию, перейти к новой индустриальной модели, позволяющей производить серийно то необходимое количество спутников, которое, собственно, нужно стране», — сказал Борисов.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 26 октября в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли президент России Владимир Путин заявил о необходимости кратно увеличить численность действующей орбитальной группировки и наладить серийное производство спутников. Президент поставил перед правительством задачу по максимальному развитию производственных возможностей в данной сфере и призвал использовать потенциал частного бизнеса.

Мировая орбитальная спутниковая группировка за последние десять лет увеличилась почти в десять раз, отметил ранее Борисов. Это связано с востребованностью космических услуг, добавил глава «Роскосмоса».