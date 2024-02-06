Москва, 6 февраля, 2024, 10:15 — ИА Регнум. На Москву надвигается циклон «Ольга», который принесёт в столице рекордные снегопады, сообщил 6 февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Константин Кокошкин/ИЗВЕСТИЯ

«Завтра скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с очередным североатлантическим циклоном по имени «Ольга», из-за чего с полудня зарядят снегопады, закружат метели с ухудшением видимости до 500 метров. Выпадет до 9-12 миллиметров осадков или около четверти от месячной нормы», — сообщил «РИА Новости» синоптик.

В ночь на 7 февраля в Москве морозы усилятся до минус 7 — минус 10, а в Московской области — до минус 7 — минус 12. Помимо этого, в среду, 7 февраля выпадет около четверти от месячной нормы осадков, сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут на 7-10 сантиметров. Скорость ветра будет достигать 15 метров в секунду, в результате чего на дорогах образуются переметы.

Снегопад, по прогнозу синоптика, продолжится до середины ночи четверга, 8 февраля.

Атмосферное давление при этом рухнет на самое барическое дно и составит 717 миллиметров ртутного столба, что близко к рекорду 1995 года.

Как сообщало ИА Регнум, жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы в Москве и Московской области продлили до вечера 6 февраля. При этом Гидрометцентр сообщил, что ночью 8 и 9 февраля в Москве ожидаются двадцатиградусные морозы. В Москве 11 февраля уже ожидается температура воздуха до нуля градусов.