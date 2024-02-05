Москва, 5 февраля, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Ночью на 8 и 9 февраля в Москве ожидаются морозы ниже минус 20 градусов. Это 5 февраля следует из прогноза на сайте Гидрометцентра России.

Кирилл Зыков/РИА Новости

По информации синоптиков, ночью 8 февраля в столице ожидается температура воздуха от –23 до –18 градусов, а днём — от –11 до –9 градусов. В ночь на 9 февраля специалисты спрогнозировали в Москве морозы от –21 до –16 градусов, а в дневное время — от –12 до –7 градусов.

При этом 11 февраля в Москве ожидают облачную погоду и небольшой кратковременный снег, температура воздуха достигнет нуля градусов.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-служба МЧС России 31 января предупредила о гололёде и ледяном дожде в ночь на 1 февраля в Москве. Ввиду этого водителям рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Гидрометцентр России 29 января из-за гололедицы продлил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Синоптики также предупреждали о небольших осадках в виде снега, а также мокрого снега и дождя.