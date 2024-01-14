Москва, 14 января, 2024, 12:22 — ИА Регнум. В Москве завершается затянувшийся период аномальных холодов. Прошедшая ночь в столице стала последней в череде самых морозных. Об этом 14 февраля сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«На базовой столичной метеостанции ВДНХ было минус 22,5, в центре города, на Балчуге, уже не холоднее минус 17,5, МГУ ― минус 20,2, Тушино — минус 24,6», ― уточнил синоптик в беседе с «РИА Новости».

При этом, по его словам, ниже всего столбики термометров опускались в Подмосковье. Серпухове было минус 30,1, в Михайловском ― минус 30,7, Мелихово ― минус 30,7.

Такой стужи, как добавил синоптик, в среднесрочной перспективе на территории Центральной России больше не ожидается.

Как передавало ИА Регнум, 10 января специалисты центра погоды «Фобос» предупредили, что в канун старого Нового года, в ночь с 13 на 14 января, в Москве ожидается резкое похолодание. При этом потепление и снегопады в столице должны начаться с 15-го числа.

13 января в Гидрометцентре России сообщили, что в ночь на 13 января температура воздуха в Московском регионе вновь опустилась ниже отметки в минус 32 градуса. Согласно данным синоптиков, самым холодным местом стал город Клин, а находящаяся там метеостанция зафиксировала температуру воздуха -32,2 градуса.

Вечером 13 января Гидрометеорологический центр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за сильных морозов ― до минус 30 градусов. Предупреждение об очень низкой температуре в столице объявили с 23:00 13 января до 10:00 14 января. Кроме того, по Москве и Московской области до 12:00 15 января ввели жёлтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей.