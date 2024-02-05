Москва, 5 февраля, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы в Москве и Подмосковье продлили до вечера 6 февраля. Это 5 февраля следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

Дарья Драй ИА Регнум

Период предупреждения о гололедице на дорогах продлили в Московском регионе до 21:00 вторника, 6 февраля.

До этого жёлтый уровень погодной опасности действовал в Москве и Подмосковье до 12:00 9 февраля.

Как передавало ИА Регнум, ранее 5 февраля Гидрометцентр сообщил, что в ночью 8 и 9 февраля в Москве ожидаются двадцатиградусные морозы. При этом уже 11 февраля столице предсказали температуру воздуха до нуля градусов.

Пресс-служба МЧС России 31 января сообщила о гололёде и ледяном дожде в ночь на 1 февраля в Москве. В связи с этим в ведомстве рекомендовали водителям транспортных средств снизить скорость движения и увеличить дистанцию от двигающихся впереди них автомобилей.

Гидрометцентр 29 января из-за гололедицы также продлил жёлтый уровень погодной опасности в столичном регионе. Отмечалось, что также ожидается снег и мокрый снег с дождём.