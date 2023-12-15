Буквально за сутки в Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В Подмосковье этот показатель достиг третьей части от нормы декабря. Виной тому — ставший уже знаменитым циклон «Ваня». Это самый мощный циклон, зафиксированный в Москве за последние 57 лет.

«Гость» с русским именем вызвал сильнейшие снегопады, высота сугробов побила рекорд 150-летней давности.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

За сутки на базовой столичной метеостанции ВДНХ, по словам Тишковца, выпало 11 мм осадков, в Тушине — 8 мм, на Балчуге — 9 мм. В Подмосковье больше всего осадков выпало в Коломне (13 мм), Наро-Фоминске (15 мм) и Долгопрудном (17 мм). Наибольшее количество снега зафиксировано на юго-западе Центральной России и западе Черноземья.

«В Курской области в осадкомеры попало 81% от месячной нормы (Рыльск — 39 мм, Курчатов — 37 мм), в Орловской области (Мценск — 28 мм) — 53% от нормы декабря, в Белгородской области (Готня — 27 мм) — 57% от нормы за месяц», — рассказал Тишковец.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Московской области на ликвидацию последствий снегопада, прошедшего в ночь на 15 декабря, бросили около 1,3 тыс. единиц снегоуборочной техники и свыше 1,1 тыс. дорожных рабочих, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. За ночь, по его словам, было очищено 13 тыс. км дорог. Автолюбителям глава региона порекомендовал отказаться от поездок на личном транспорте в пользу общественного.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Воробьёв отметил, что в субботу, 16 декабря, во дворах для уборки планируется задействовать в том числе снегоуборочные роторы. «Воскресенье также рабочий день — уже сформировали небольшие бригады для уборки проездов и парковок, — уточнил губернатор. — Они будут очищать сугробы до твердого основания. Прошу отнестись с понимаем к просьбам передвинуть машину. Так коммунальщикам будет проще убирать дворы от снега».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

При этом уже в субботу циклон, который принёс мощные осадки в Москву, уйдёт на север, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Снегопад закончится, а уже в воскресенье москвичей ждёт потепление — температура воздуха может превысить отметку в ноль градусов.