Северодвинск, Архангельская область, 11 декабря, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Работа по повышению морской мощи России будет продолжена. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на церемонии подъёма военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III» в Северодвинске.

Иван Шилов ИА Регнум

«Работа по повышению морской мощи России, безусловно, будет продолжена», — сказал он.

Глава государства уточнил, что Россия также обязательно реализует планы по строительству подводных и надводных кораблей, количественно укрепит боеготовность ВМФ, а также свою морскую мощь в важнейших стратегических районах мирового океана.

Путин отметил, что Россия последовательно оснащает ВМФ самой современной техникой и вооружением, а также занимается увеличением серийного производства.

В настоящее время в России ведётся строительство пяти подводных лодок проекта «Ясень-М», из которых атомный крейсер «Архангельск» находится на завершающем этапе, добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 декабря Путин прибыл с визитом в Архангельскую область, где он посетит судостроительный завод «Севмаш». Президент также собирался посетить Архангельск и Северодвинск.

ВМФ России 30 ноября получил две атомные подводные лодки — стратегический крейсер «Император Александр III» и многоцелевую подлодку К-571 «Красноярск». Официальная церемония поднятия флага на подлодках должна была состоятся после 10 декабря.