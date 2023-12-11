Северодвинск, Архангельская область, 11 декабря, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Российские атомные подводные крейсеры «Император Александр III» и «Красноярск» — грозные ракетоносцы, не имеющие равных в своём классе, заявил 11 декабря президент Владимир Путин на церемонии подъёма военно-морских флагов на атомных подводных кораблях на заводе «Севмаш».

Юрий Смитюк/ТАСС

«Приветствую вас в этот знаменательный день, в день, когда на атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск» поднимаются военно-морские флаги и эти грозные, не имеющие равных в своём классе ракетоносцы начинают службу в составе нашего Военно-Морского Флота», — сказал президент.

Глава государства сказал, что ВМФ России получает самую современную технику и вооружения. Идёт увеличение серийного производства. «Император Александр III» — седьмой корабль в серии стратегических ракетоносцев класса «Борей», отметил Путин. Крейсер «Красноярск» — четвёртый корабль в серии многоцелевых атомных лодок класса «Ясень».

Каждый из этих кораблей вооружён межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава». Президент заявил, что многоцелевые атомные подлодки класса «Ясень-М» также обладают грозным оружием. Эти корабли оснастили высокоточными ракетами большой дальности, что позволяет им наносить удары и по надводным целям, и по береговым объектам.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря Путин прибыл с визитом в Архангельскую область, где посетил судостроительный завод «Севмаш» в Северодвинске. Он принял участие в церемонии подъёма военно-морских флагов на атомных подводных кораблях «Красноярск» и «Император Александр III».

В своём приветственном слове президент заявил, что Россия будет продолжать повышать морскую мощь и выполнять планы по строительству подводных и надводных кораблей.