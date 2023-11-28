Санкт-Петербург, 28 ноября, 2023, 13:02 — ИА Регнум. «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге 28 ноября передали Тихоокеанскому флоту (ТОФ) России дизель-электрическую подлодку проекта 636.3 «Можайск».

Михаил Киреев/РИА Новости

На субмарине в ходе торжественной церемонии подняли Военно-морской флаг России, после чего она перешла в состав ВМФ.

Как заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов, субмарины проекта «Варшавянка» оснащаются самым современным вооружением — высокоточным оружием большой дальности, показавшим свою эффективность в борьбе с террористами в Сирии, а также в ходе военных действий на Чёрном море.

«Недаром лодки этого проекта называют «чёрной дырой» — незаметные для противника, несущие неотвратимое возмездие. Эта лодка одна из серии, серии мы будем продолжать», — сказал он.

Многоцелевая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Можайск» стала одиннадцатой в серии и пятой из этой серии, переданной ТОФ «Адмиралтейскими верфями».

Она предназначена для борьбы с субмаринами и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, а также для проведения разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Главным ударным оружием подлодок этой серии являются крылатые ракеты «Калибр-ПЛ».

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о завершении госиспытаний ракетной подлодки стратегического назначения «Император Александр III». Новая субмарина должна будет войти в состав ТОФ ВМФ России.

По словам Шойгу, доля современных кораблей в составе российской ядерной триады достигла 100%.