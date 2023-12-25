Санкт-Петербург, 25 декабря, 2023, 17:36 — ИА Регнум. На российских верфях в разных стадиях готовности сейчас находятся пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов, заявил 25 декабря президент Владимир Путин на церемонии подъёма флага на заводе «Северная верфь».

РИА Новости/Павел Львов

На церемонии подъёма флага на поступающих в состав ВМФ фрегате «Адмирал Головко», малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин» президент сказал, что российское судостроение вышло на новый важный этап — серийное производство боевых кораблей разных классов.

Это говорит о том, что в стране судостроительная отрасль находится на подъёме, отметил президент, добавив, что Россия сделала важнейший и принципиальный шаг по возрождению и развитию кораблестроения.

«Сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности — вот сейчас стоят, и над ними работают — пять фрегатов, восемь корветов, тринадцать малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что системная работа судостроительной отрасли обеспечит устойчивое развитие предприятий и их смежников. Экономика получит дополнительные инвестиции и передовые технологии, люди — новые рабочие места.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3855530" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин разрешил поднять флаги

Как сообщало ИА Регнум, Путин 25 декабря прибыл на территорию судостроительный завод «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, где разрешил поднять военно-морской флаг на фрегате «Адмирал Головко».

Кроме того, президент дал по видео-конференц-связи разрешение поднять флаг на «Наро-Фоминске» (корабль построили для Балтийского флота на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького в Татарстане) и тральщике «Лев Чернавин» (Средне-Невский судостроительный завод).

Президент на церемонии заявил, что страна укрепит морскую мощь на всех стратегических направлениях и реализует все планы по строительству кораблей.