Москва, 7 ноября, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Атомная подводная лодка «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М» в ходе госиспытаний выполнила пуски ракет «Оникс» и «Калибр». Об этом 7 ноября сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ.

Минобороны РФ/ТАСС

ПО информации источника, АПЛ успешно выполнила одиночные пуски сверхзвуковой ракеты «Оникс» и крылатой ракеты «Калибр-ПЛ» из подводного положения из акватории Белого моря.

Отмечается, что испытания прошли несколько дней назад.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2022 года вторая серийная многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Красноярск» впервые вышла на заводские ходовые испытания в Белое море.

В августе 2023 года генеральный директор «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов заявил, чтоАПЛ «Красноярск» находится на этапе госиспытаний, а после их завершения она будет передана Военно-морскому флоту РФ. Также он сообщил, что подлодку «Архангельск» этого же проекта спустят на воду в 2023 году.

Атомные подводные лодки проекта «Ясень-М» водоизмещением 13 800 тонн с экипажем из 64 человек способны погружаться на глубину до 520 метров, развивая подводную скорость до 31 узла. Подлодки вооружены морскими минами, 533-миллиметровыми торпедами, крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» в пусковых установках, рассчитанных также и на гиперзвуковые ракеты «Циркон».