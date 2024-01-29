В Финляндии состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам отсеялись 7 из 9 первоначальных кандидатов и в финал вышли бывший глава финского правительства Александр Стубб и экс-министр иностранных дел Пекка Хаависто. Оба кандидата не жалуют нашу страну, но в случае победы Хаависто его политика в отношении России будет проникнута еще и чувством личной обиды.

ИА Регнум Александр Стубб и Пекка Хаависто

28 января Финляндия выбирала нового президента. До этого в течение двух недель шло предварительное голосование.

С самого начала было понятно, что одним туром дело не ограничится, так как социологи выяснили, что ни у одного из кандидатов нет решающего преимущества над остальными. Согласно финским законам, если ни один из претендентов не набирает более половины голосов, то через две недели проходит второй тур, в котором участвуют двое лидеров первого голосования.

Интерес к выборам был велик — эксперты говорили, что нынешний поход к избирательным урнам может стать рекордным по явке.

В ходе одного только предварительного голосования свой выбор сделали почти 1,9 млн граждан страны, то есть 44,7% имеющих право голоса. На президентских выборах шесть лет назад явка на предварительном голосовании была лишь 36,7%.

Итоговая явка составила 74,9%. Для сравнения: на предыдущих президентских выборах 2018 года явка была на уровне 69,9%. Тогда выборы прошли в один тур, действующий президент Саули Ниинистё переизбрался с 62,2% поддержки. А в 2012 году, когда он победил впервые, явка в первом туре была 72,8%.

При этом многие финны искренне убеждены, что «русские напряжённо следят за нашими выборами». Вероятно, таким образом жители небольшой северной страны могут почувствовать себя в эпицентре мировых событий.

Вечером в день голосования команды поддержки кандидатов собрались в различных общественных заведениях Хельсинки, чтобы следить за ходом подсчета голосов — результаты отображались на огромных мониторах. Довольно быстро выявилось преимущество Александра Стубба и Пекки Хаависто («Зеленые»), которые не скрывали обуревавших их эмоций.

«Больше голосов, чем я мог ожидать! Никогда раньше не испытывал такого чувства благодарности… Во второй тур готов пройти с кем угодно!» — заявил Стубб журналистам в приливе восторга.

«Прекрасный результат! Проход во второй тур выглядит очевидным. Отрыв от остальных существенный. Я буду всерьез сражаться во втором туре», — пообещал его конкурент Хаависто.

После подсчета выяснилось, что Александр Стубб набрал 27,1%, а Пекка Хаависто — 25,7% голосов. Вечером в воскресенье было официально подтверждено, что Стубб и Хаависто вышли во второй тур, а почти половине избирателей придётся искать нового кандидата.

Примечательно, что третье место занял Юсси Халла-ахо, набравший 19%.

Он баллотировался от коалиционной партии «Истинные финны» — настолько праворадикальной, что некоторые считают их неонацистами. Уже после того, как в прошлом году «Истинные финны» по итогам парламентских выборов вошли в правительство, кабмин сотрясла череда скандалов — когда выяснилось, что некоторые из новоиспеченных министров имеют вполне себе нацистские взгляды.

Халла-ахо впрямую призывал к убийствам российских солдат — и его взгляды оказались близки немалому количеству финнов.

ТАСС/Jussi Halla-Aho Юсси Халла-ахо, Пекка Хаависто и Александр Стубб

«Это выше моих собственных ожиданий», — подвел Халла-ахо итог своей избирательной кампании. Председатель партии и министр финансов Риикка Пурра высказалась еще более оптимистично: «Результат «Истинных финнов» снова войдёт в историю. Результат, безусловно, лучший из когда-либо достигнутых на президентских выборах».

Впрочем, в отношении России практически все кандидаты в президенты лишь соревновались друг с другом в русофобии. Что Хаависто, что Стубб, кто бы из них ни победил во втором туре, в этом вопросе недалеко ушли от «Истинных финнов» и их лидера Халла-ахо.

Ситуация на границе с Россией, которую финны недавно наглухо перекрыли, была одной из ключевых тем предвыборной гонки. И лишь кандидат от «Союза левых сил» Ли Андерссон выступала против тотального закрытия границы. В воскресенье она получила 4,9% голосов избирателей и далеко отстаёт от лидеров.

Проживающий в Финляндии левый публицист Александр Коммари так охарактеризовал суть предстоящего финнам выбора: «Во втором туре финны будут выбирать между клинтоноидом прогрессивной сексуальной ориентации Хаависто и бешеным евроатлантистом и неолибералом-тэтчероидом Стуббом».

Именно Хаависто был министром иностранных дел, когда Финляндия вступила в НАТО, но известен он и своей сексуальной ориентацией. Россию Хаависто и его друзья из партии «Зелёных» не любят ещё и потому, что там «нарушают права секс-меньшинств».

Хаависто ранее пообещал запретить возможность иметь двойное российско-финское гражданство, а Стубб говорит, что на посту президента он не будет иметь «никаких отношений с главой России или российским политическим руководством, пока они не остановят войну на Украине».

Что касается Стубба, представителя правой части финского политикума, то тут, по словам Коммари, «это ярый евроатлантист, неолиберал и конченый русофоб, которым он был и до 2022 года, и до 2014-го». Публицист предполагает, что в случае победы Стубба «даже и американское ядерное оружие на территории Финляндии не будет сюрпризом».

Примечательно, что в ходе предварительного голосования одна из поклонниц написала Стуббу в соцсети, что её свекровь в возрасте 101 года тоже отдала ему свой голос. В годы войны Финляндии с СССР старушка была членом организации «Лотта Свярд» — женской структуры тогдашнего финского «шюцкора» (праворадикального ополчения, дополнявшего регулярную армию).

Поклонница Стубба прислала ему фотографию принадлежащего её бабушке значка «Лотты Свярд» в виде свастики. Причём всю эту переписку кандидат с самыми тёплыми словами признательности выложил у себя на интернет-странице. Это было сделано с совершенно определённым посылом ультраправому электорату. Стубб, несомненно, рассчитывает на голоса неонацистов и сам поддерживает эти взгляды. Просто о таких вещах, в отличие от сексуальной ориентации, в Финляндии не принято говорить открыто.

Теперь судьба президентского кресла в Финляндии будет решаться во втором туре выборов, который состоится 11 февраля. Пока что представляется, что больше шансов у Стубба, но не исключено и то, что удача улыбнётся Хаависто. Но, как уже неоднократно подчеркивалось, различия между ними очень невелики.