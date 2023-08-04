«Расовая война» в Финляндии с улиц и соцсетей переходит в кабинеты власти
В Финляндии не прекращаются скандалы, связанные со «скелетами», вытаскиваемыми на свет божий из шкафов министров нового правительства. Сначала пришлось отправить в отставку министра экономики Вильгельма Юннилу, уличенного в неонацистских симпатиях. Потом пресса раскопала факты, свидетельствующие о том, что и министр финансов Риикка Пурра придерживается аналогичных убеждений. Этого мало: выяснилось, что и сменщик Юннилы Вилле Рюдман — закоренелый расист!
Первые потери
Начало работы нового правительства Финляндии, возглавляемого Петтери Орпо («Национальная коалиция»), ознаменовалось громким скандалом — пресса раскопала компрометирующие факты о свежеиспеченном министре экономики Вильгельме Юнниле («Истинные финны»).
Оказалось, что Юннила любил бравировать своим пристрастием к цифровому сочетанию «88» (принятое у неонацистов закодированное приветствие «Heil Hitler!»), вел свою агитационную кампанию под слоганом «Поддай газу!», посещал мероприятия ультраправых радикалов, да ещё и врал о созданных им стартапах.
Премьер Орпо пытался отстоять министра Юннилу, но тому всё же пришлось удалиться в отставку. Но его место в правительстве занял не менее «экзотичный» сменщик.
В свое время Вилле Рюдман был членом «Национальной коалиции», но был изгнан из неё после того, как стал героем педофильского скандала. В 2022 году журналисты выяснили, что Рюдмана подозревали в неоднократных эпизодах домогательств до несовершеннолетних девочек. Также Рюдмана обвиняли в том, что, вступая в связи с женщинами, он тайком производил видеосъёмку своего секса с ними, а потом показывал эти видеозаписи своим друзьям.
Тогда политик сумел выйти сухим из воды, но поплатился членством в «Национальной коалиции». Столь «ценного кадра» подобрали «Истинные финны», и уже в их рядах Рюдман в 2023 году участвовал в выборах и попал в правительство.
Затем в скандал влипла министр финансов, глава «Истинных финнов» Риикка Пурра.
Журналисты подняли её интернет-комментарии от 2008 года, в которых она оскорбительно отзывается о чернокожих людях, мусульманах и допускает высказывания, которые можно расценить как призыв к насилию в отношении означенных групп.
В отличие от Юннилы Пурра намертво вцепилась в министерское кресло. Пурра уверяет, что те её высказывания пятнадцатилетней давности «оказались вырваны из контекста» — мол, это был такой «юмор»! — и что она «никогда не оправдывала насилие в любом виде».
Инцидент не исчерпан
В связи с этими двумя скандалами главы всех четырёх партий, сформировавших правительство, публично заявили, что они ни в каком виде не поддерживают расистских воззрений.
После этого премьер Орпо стал делать вид, что инцидент исчерпан и Пурра может продолжить работу в министерстве. Руководителя правительства понять можно — он не хочет, чтобы его кабинет сопровождался скандальным шлейфом, вызванным второй за короткий срок отставкой министра-расиста. Но многие представители широкой финской общественности так не думают.
Начался сбор подписей за отставку Пурры — данную инициативу поддержали свыше 121 тысячи человек.
19 июля в Хельсинки состоялась антиправительственная демонстрация. Более тысячи финнов вышли к парламенту под лозунгом «Нулевая толерантность». Один из организаторов митинга Песси Йоусте заявил: «Истинные финны» — расистская партия. Доказательство тому — публикации Риикки Пурры и связи Вильгельма Юннилы с нацизмом. Мы хотим, чтобы это приняли всерьёз, проявив нулевую толерантность к расизму».
Йоусте напомнил, что Риикка Пурра попросила прощения за посты пятнадцатилетней давности, но у неё есть и более свежие публикации такого рода. Например, в 2019 году она называла мусульманских женщин, закрывающих лицо, «чёрными мешками».
Другой организатор демонстрации Оути Аалтонен говорит, что скрытый расизм — явление, распространённое в финском обществе. По её словам, росту популярности «Истинных финнов» поспособствовала трудная экономическая ситуация в Финляндии — в подобные времена люди склонны верить политикам-популистам, предлагающим простые решения нелегких вопросов.
Но, несмотря на массовое негодование, Риикка Пурра наотрез отказывается уйти в отставку. «Вопреки заявлениям СМИ, в моих комментариях нет ни прославления насилия, ни подстрекательства к нему. Я никогда не поддерживала насилие или экстремизм. Я всегда была против этого», — пишет лидер «Истинных финнов» в соцсети.
Но тут подоспел новый скандал — уже третий по счету.
Третий раз — уже статистика
Издание Helsingin Sanomat опубликовало детали личной переписки сменщика Вильгельма Юннилы, нынешнего министра экономики Вилле Рюдмана, с его тогдашней подругой. Переписка состоялась в 2016 году.
Будущий министр, тогда депутат парламента, называл выходцев с Ближнего Востока «обезьянами», сравнивал сомалийцев с «сорняками» (и поэтому «их», мол, надо выявлять и перемещать в другое место), рассуждал о «чёрных нигерийских ниггерах».
Депутат прислал подруге песню о мусульманине, который изнасиловал девушку, — добавив, что такое можно было бы спеть на студенческой вечеринке. Автором песни является нынешний однопартиец Рюдмана по «Истинным финнам» Юхо Ээрола, на тот момент также являвшийся депутатом парламента.
В переписке Рюдман называл себя «нацистом» и ругал немцев, которые разрушили памятники своим нацистским вождям.
И вновь повторилась ситуация с Пуррой — в правительстве пытаются делать вид, будто ничего особенного не произошло.
Премьер-министр Орпо заявил, что «доверяет» Рюдману — хотя и оговорился, что высказывания того, допущенные в частной переписке, были «недопустимыми». Орпо напомнил, что сейчас Рюдман поддержал правительственный меморандум о недопустимости расизма — а значит, министра можно считать исправившимся.
Но сомнительно, что Рюдману, как и Пурре, дадут выйти сухими из воды.
Оппозиционные партии требуют их удаления из правительства. Уже сейчас можно констатировать, что ведётся целенаправленная атака на кабинет Орпо, а противники нынешнего правительства, используя прессу, готовы извлекать всё новые и новые «скелеты» из шкафов министров из «Истинных финнов». Благо «скелетов» должно быть достаточно — данная правая партия всегда пользовалась имиджем гнезда неонацистов.
Финны знают, кого выбирают
Как же отразилась эта череда скандалов на популярности правящих партий.
В ходе свежего опроса, проведенного по заказу национального телерадиовещателя Yle, выяснилось, что эффект действительно есть. Однако его масштаб не стоит переоценивать. Поддержка «Национальной коалиции» и «Истинных финнов» немного просела.
По оценке социолога Юсси Вестинена, представителя социологической компании Taloustutkimus проводившей опрос, среди тех, кто отшатнулся от «коалиционеров» и ИФ, большинство составляют женщины и избиратели в возрасте до 35 лет — как отмечает Вестинен, это те представители электората, которые настроены более «толерантно» и менее склонны терпеть расизм. Женщины, согласно различным исследованиям, толерантнее мужчин.
При этом, что любопытно, разоблачения больнее ударили именно по «коалиционерам», нежели по «Истинным финнам», в рядах которых, собственно, состоят оскандалившиеся министры: поддержка первых упала на 2,3 процентного пункта, а вторых — всего на 1.
«Похоже на то, что расистские публикации и высказывания не стали проблемой для большинства электората «Истинных финнов«», — делает вывод Вестинен. И действительно, в большинстве своем люди, голосующие за ИФ, прекрасно знают, за кого именно они отдают свои голоса. Это лишнее подтверждение тезиса о распространенности расистских настроений в Суоми.
Хотя электоральные потери правящих партий пока не так велики, премьер-министру Петтери Орпо пришлось комментировать снижение рейтинга возглавляемой им «Национальной коалиции». Орпо нехотя признал, что одной из причин этого могли стать выявившиеся неонацистские симпатии отдельных членов возглавляемого им правительства.
«Дискуссия о расизме — это серьезная тема, она волнует финнов, в том числе и меня. Это, конечно, в какой-то степени отражено в результатах опроса», — отметил Орпо в интервью Yle. Он в который уже раз подчеркнул, что считает важным положить конец этому явлению.
«Лично я сделаю всё возможное, чтобы в работе правительства не допускалось никакого расизма или дискриминации в любом виде. Этому будет уделяться внимание… Если потребуется, это может привести даже к смене министра, если данное правило будет нарушено», — заявил Орпо.
Другими словами, он дал понять, что, возможно, ему придется пожертвовать Пуррой и Рюдманом — в случае, если оппозиционные партии в парламенте не «слезут с темы» и продолжат требовать отставки оскандалившихся министров.
Радикалы уже готовы воевать не только в интернете
На фоне сообщений о расистских взглядах членов правительства финны были потрясены сообщениями о неонацистской группировке, планировавшей теракты на территории государства.
В конце июля полиция Суоми сообщила о том, что завершает предварительное расследование по делу о четверых мужчинах, которых подозревают в подготовке атак на мирных жителей. Как уверяют стражи порядка, подозреваемые занимались изготовлением пистолетов-пулеметов типа FGC-9, которые они «печатали» на 3D-принтере.
Как рассказал инспектор полиции из региона Хяме (на юге страны) Туомас Кууре, четверо финнов готовились к осуществлению массовых убийств — причем убивать собирались людей другого цвета кожи, а также тех, кто не разделяет радикальных воззрений. В общении между собой террористы использовали термины «осада», «разжигание» и «расовая война».
Ранее двое из подозреваемых уже попадали в поле зрения полиции.
Один из них, 22-летний уроженец города Оулу, в 2020 году подозревался в краже и сожжении флагов с «радужной» символикой, с которыми выходили на свои митинги представители ЛГБТ-сообщества.
Ещё один из подозреваемых, человек по имени Теро Ала-Туухонен (1957 года рождения), является известным лидером мнений в праворадикальных и неонацистских кругах Финляндии. В 2020 году он обвинялся в подготовке покушения на активиста «Истинных финнов» Пекка Катая, но сумел тогда доказать своё алиби. Также Туухонена уличали в том, что он «слил» в частной переписке домашние адреса экс-министра внутренних дел Марии Охисало и генерального прокурора Райи Тойвиайнен — после чего, по первоначальной оценке полиции, те могли стать объектом покушений неонацистов.
Впрочем, Туухонен и в тот раз сумел «отмазаться», заявив, что собирал и распространял адреса высших госчиновников с целью «розыгрыша».
В последние годы финская пресса много пишет об активизации радикальных националистов.
Этому способствует прибытие в Суоми достаточно большого количества мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки — они своим присутствием возбуждают к себе ненависть некоторых финнов. Радикалы призывают сохранить «белую Финляндию», если потребуется — с оружием в руках.
И как показывает пример Юннилы, Пурры и Рюдмана, такие настроения отнюдь не являются уделом одних только маргиналов с социального дна. Так же думают и некоторые представители правящей элиты — другое дело, что они не имеют возможности выражать свои взгляды открыто.