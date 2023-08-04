В Финляндии не прекращаются скандалы, связанные со «скелетами», вытаскиваемыми на свет божий из шкафов министров нового правительства. Сначала пришлось отправить в отставку министра экономики Вильгельма Юннилу, уличенного в неонацистских симпатиях. Потом пресса раскопала факты, свидетельствующие о том, что и министр финансов Риикка Пурра придерживается аналогичных убеждений. Этого мало: выяснилось, что и сменщик Юннилы Вилле Рюдман — закоренелый расист!

Иван Шилов ИА Регнум

Первые потери

Начало работы нового правительства Финляндии, возглавляемого Петтери Орпо («Национальная коалиция»), ознаменовалось громким скандалом — пресса раскопала компрометирующие факты о свежеиспеченном министре экономики Вильгельме Юнниле («Истинные финны»).

Оказалось, что Юннила любил бравировать своим пристрастием к цифровому сочетанию «88» (принятое у неонацистов закодированное приветствие «Heil Hitler!»), вел свою агитационную кампанию под слоганом «Поддай газу!», посещал мероприятия ультраправых радикалов, да ещё и врал о созданных им стартапах.

Премьер Орпо пытался отстоять министра Юннилу, но тому всё же пришлось удалиться в отставку. Но его место в правительстве занял не менее «экзотичный» сменщик.

В свое время Вилле Рюдман был членом «Национальной коалиции», но был изгнан из неё после того, как стал героем педофильского скандала. В 2022 году журналисты выяснили, что Рюдмана подозревали в неоднократных эпизодах домогательств до несовершеннолетних девочек. Также Рюдмана обвиняли в том, что, вступая в связи с женщинами, он тайком производил видеосъёмку своего секса с ними, а потом показывал эти видеозаписи своим друзьям.

Тогда политик сумел выйти сухим из воды, но поплатился членством в «Национальной коалиции». Столь «ценного кадра» подобрали «Истинные финны», и уже в их рядах Рюдман в 2023 году участвовал в выборах и попал в правительство.

Затем в скандал влипла министр финансов, глава «Истинных финнов» Риикка Пурра.

IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press Министр финансов Риикка Пурра

Журналисты подняли её интернет-комментарии от 2008 года, в которых она оскорбительно отзывается о чернокожих людях, мусульманах и допускает высказывания, которые можно расценить как призыв к насилию в отношении означенных групп.

В отличие от Юннилы Пурра намертво вцепилась в министерское кресло. Пурра уверяет, что те её высказывания пятнадцатилетней давности «оказались вырваны из контекста» — мол, это был такой «юмор»! — и что она «никогда не оправдывала насилие в любом виде».

Инцидент не исчерпан

В связи с этими двумя скандалами главы всех четырёх партий, сформировавших правительство, публично заявили, что они ни в каком виде не поддерживают расистских воззрений.

После этого премьер Орпо стал делать вид, что инцидент исчерпан и Пурра может продолжить работу в министерстве. Руководителя правительства понять можно — он не хочет, чтобы его кабинет сопровождался скандальным шлейфом, вызванным второй за короткий срок отставкой министра-расиста. Но многие представители широкой финской общественности так не думают.

Начался сбор подписей за отставку Пурры — данную инициативу поддержали свыше 121 тысячи человек.

19 июля в Хельсинки состоялась антиправительственная демонстрация. Более тысячи финнов вышли к парламенту под лозунгом «Нулевая толерантность». Один из организаторов митинга Песси Йоусте заявил: «Истинные финны» — расистская партия. Доказательство тому — публикации Риикки Пурры и связи Вильгельма Юннилы с нацизмом. Мы хотим, чтобы это приняли всерьёз, проявив нулевую толерантность к расизму».

Йоусте напомнил, что Риикка Пурра попросила прощения за посты пятнадцатилетней давности, но у неё есть и более свежие публикации такого рода. Например, в 2019 году она называла мусульманских женщин, закрывающих лицо, «чёрными мешками».

Другой организатор демонстрации Оути Аалтонен говорит, что скрытый расизм — явление, распространённое в финском обществе. По её словам, росту популярности «Истинных финнов» поспособствовала трудная экономическая ситуация в Финляндии — в подобные времена люди склонны верить политикам-популистам, предлагающим простые решения нелегких вопросов.

Но, несмотря на массовое негодование, Риикка Пурра наотрез отказывается уйти в отставку. «Вопреки заявлениям СМИ, в моих комментариях нет ни прославления насилия, ни подстрекательства к нему. Я никогда не поддерживала насилие или экстремизм. Я всегда была против этого», — пишет лидер «Истинных финнов» в соцсети.

Но тут подоспел новый скандал — уже третий по счету.

Третий раз — уже статистика

Издание Helsingin Sanomat опубликовало детали личной переписки сменщика Вильгельма Юннилы, нынешнего министра экономики Вилле Рюдмана, с его тогдашней подругой. Переписка состоялась в 2016 году.

Будущий министр, тогда депутат парламента, называл выходцев с Ближнего Востока «обезьянами», сравнивал сомалийцев с «сорняками» (и поэтому «их», мол, надо выявлять и перемещать в другое место), рассуждал о «чёрных нигерийских ниггерах».

Депутат прислал подруге песню о мусульманине, который изнасиловал девушку, — добавив, что такое можно было бы спеть на студенческой вечеринке. Автором песни является нынешний однопартиец Рюдмана по «Истинным финнам» Юхо Ээрола, на тот момент также являвшийся депутатом парламента.

(сс) Niko Lipsanen Министр экономики Вилле Рюдман

В переписке Рюдман называл себя «нацистом» и ругал немцев, которые разрушили памятники своим нацистским вождям.

И вновь повторилась ситуация с Пуррой — в правительстве пытаются делать вид, будто ничего особенного не произошло.

Премьер-министр Орпо заявил, что «доверяет» Рюдману — хотя и оговорился, что высказывания того, допущенные в частной переписке, были «недопустимыми». Орпо напомнил, что сейчас Рюдман поддержал правительственный меморандум о недопустимости расизма — а значит, министра можно считать исправившимся.

Но сомнительно, что Рюдману, как и Пурре, дадут выйти сухими из воды.

Оппозиционные партии требуют их удаления из правительства. Уже сейчас можно констатировать, что ведётся целенаправленная атака на кабинет Орпо, а противники нынешнего правительства, используя прессу, готовы извлекать всё новые и новые «скелеты» из шкафов министров из «Истинных финнов». Благо «скелетов» должно быть достаточно — данная правая партия всегда пользовалась имиджем гнезда неонацистов.

Финны знают, кого выбирают

Как же отразилась эта череда скандалов на популярности правящих партий.

В ходе свежего опроса, проведенного по заказу национального телерадиовещателя Yle, выяснилось, что эффект действительно есть. Однако его масштаб не стоит переоценивать. Поддержка «Национальной коалиции» и «Истинных финнов» немного просела.

По оценке социолога Юсси Вестинена, представителя социологической компании Taloustutkimus проводившей опрос, среди тех, кто отшатнулся от «коалиционеров» и ИФ, большинство составляют женщины и избиратели в возрасте до 35 лет — как отмечает Вестинен, это те представители электората, которые настроены более «толерантно» и менее склонны терпеть расизм. Женщины, согласно различным исследованиям, толерантнее мужчин.

При этом, что любопытно, разоблачения больнее ударили именно по «коалиционерам», нежели по «Истинным финнам», в рядах которых, собственно, состоят оскандалившиеся министры: поддержка первых упала на 2,3 процентного пункта, а вторых — всего на 1.

«Похоже на то, что расистские публикации и высказывания не стали проблемой для большинства электората «Истинных финнов«», — делает вывод Вестинен. И действительно, в большинстве своем люди, голосующие за ИФ, прекрасно знают, за кого именно они отдают свои голоса. Это лишнее подтверждение тезиса о распространенности расистских настроений в Суоми.

Хотя электоральные потери правящих партий пока не так велики, премьер-министру Петтери Орпо пришлось комментировать снижение рейтинга возглавляемой им «Национальной коалиции». Орпо нехотя признал, что одной из причин этого могли стать выявившиеся неонацистские симпатии отдельных членов возглавляемого им правительства.

«Дискуссия о расизме — это серьезная тема, она волнует финнов, в том числе и меня. Это, конечно, в какой-то степени отражено в результатах опроса», — отметил Орпо в интервью Yle. Он в который уже раз подчеркнул, что считает важным положить конец этому явлению.

Janine Schmitz/Global Look Press Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо

«Лично я сделаю всё возможное, чтобы в работе правительства не допускалось никакого расизма или дискриминации в любом виде. Этому будет уделяться внимание… Если потребуется, это может привести даже к смене министра, если данное правило будет нарушено», — заявил Орпо.

Другими словами, он дал понять, что, возможно, ему придется пожертвовать Пуррой и Рюдманом — в случае, если оппозиционные партии в парламенте не «слезут с темы» и продолжат требовать отставки оскандалившихся министров.

Радикалы уже готовы воевать не только в интернете

На фоне сообщений о расистских взглядах членов правительства финны были потрясены сообщениями о неонацистской группировке, планировавшей теракты на территории государства.

В конце июля полиция Суоми сообщила о том, что завершает предварительное расследование по делу о четверых мужчинах, которых подозревают в подготовке атак на мирных жителей. Как уверяют стражи порядка, подозреваемые занимались изготовлением пистолетов-пулеметов типа FGC-9, которые они «печатали» на 3D-принтере.

Как рассказал инспектор полиции из региона Хяме (на юге страны) Туомас Кууре, четверо финнов готовились к осуществлению массовых убийств — причем убивать собирались людей другого цвета кожи, а также тех, кто не разделяет радикальных воззрений. В общении между собой террористы использовали термины «осада», «разжигание» и «расовая война».

Ранее двое из подозреваемых уже попадали в поле зрения полиции.

Один из них, 22-летний уроженец города Оулу, в 2020 году подозревался в краже и сожжении флагов с «радужной» символикой, с которыми выходили на свои митинги представители ЛГБТ-сообщества.

Ещё один из подозреваемых, человек по имени Теро Ала-Туухонен (1957 года рождения), является известным лидером мнений в праворадикальных и неонацистских кругах Финляндии. В 2020 году он обвинялся в подготовке покушения на активиста «Истинных финнов» Пекка Катая, но сумел тогда доказать своё алиби. Также Туухонена уличали в том, что он «слил» в частной переписке домашние адреса экс-министра внутренних дел Марии Охисало и генерального прокурора Райи Тойвиайнен — после чего, по первоначальной оценке полиции, те могли стать объектом покушений неонацистов.

Впрочем, Туухонен и в тот раз сумел «отмазаться», заявив, что собирал и распространял адреса высших госчиновников с целью «розыгрыша».

В последние годы финская пресса много пишет об активизации радикальных националистов.

Этому способствует прибытие в Суоми достаточно большого количества мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки — они своим присутствием возбуждают к себе ненависть некоторых финнов. Радикалы призывают сохранить «белую Финляндию», если потребуется — с оружием в руках.

И как показывает пример Юннилы, Пурры и Рюдмана, такие настроения отнюдь не являются уделом одних только маргиналов с социального дна. Так же думают и некоторые представители правящей элиты — другое дело, что они не имеют возможности выражать свои взгляды открыто.