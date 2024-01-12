28 января в Финляндии состоится первый тур президентских выборов. Саули Ниинистё, возглавлявший государство с 2012 года (в 2018-м он был переизбран на второй срок), скоро уйдет на покой, и ему необходим преемник.

Иван Шилов ИА Регнум

Финны будут выбирать себе нового президента из девяти кандидатов. Знакомство с их политическими программами показывает, что, кого бы ни выбрали, для России в отношениях с Финляндией мало что изменится. Все потенциальные президенты как один ратуют за «евроатлантический выбор», одобряют членство своей страны в НАТО и готовы «помогать Украине». Разница лишь в том, что одни заявляют об этом более оголтело, а другие — помягче.

Экс-министр Хаависто хочет стать первым в мире президентом-геем

Одним из фаворитов этих выборов (по свежим результатам опросов его готовы поддержать 26% избирателей) является бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто, член партии «Зеленые».

Хаависто открытый гей: с 2002 года он живет в официальном «гражданском партнёрстве» с парикмахером Антонио Флоресом, выходцем из Эквадора. Со своим возлюбленным Хаависто когда-то познакомился во время путешествия по Колумбии и, воспылав страстью, вывез его к себе на родину.

Сексуальная ориентация не мешает Хаависто состоять в числе прихожан финской лютеранско-евангелической церкви — благо, церковь «прогрессивная» и к таким вещам относится толерантно.

ТАСС/ IMAGO/Lehtikuva Пекка Хаависто

На прошлых президентских выборах Пекка Хаависто получил 12,4% голосов избирателей и занял второе место, уступив победу Саули Нийнистё. Но теперь поборники толерантности рассчитывают, что хотя бы по итогам нынешних выборов появится первый не только в Финляндии, но и во всём мире «официальный» президент-гей.

Хаависто сторонник проведения политики сдерживания России и предлагает ущемить права проживающих в Суоми русских. В частности, он хочет запретить возможность одновременно иметь российское и финское гражданство. По данным статистического управления Финляндии, в стране насчитывается около 36 тыс. таких жителей.

Одновременно кандидат настаивает на том, что Финляндия должна и дальше помогать киевскому режиму. Россию же ждет, по его мнению, плохое будущее: «Она станет изолированной, централизованной, авторитарной страной, управляемой диктатором».

Хаависто всецело одобряет как факт недавнего вступления Финляндии в НАТО, так и подписание страной военного договора с США. «Это на самом деле повышает безопасность Финляндии во многих отношениях», — уверяет «зелёный» кандидат.

Политолог Аалтола предлагает милитаризацию

Мика Аалтола (9% поддержки) является руководителем финского Института международных отношений. Он не входит ни в одну политическую партию и баллотируется от объединения избирателей.

Аалтола тоже ратует за жёсткую политику в отношении России. «Я подчеркивал, что практиковавшаяся ранее политика надежд — отношения с Россией, которые были своеобразной ментальной смирительной рубашкой для всех — не обязательно была правильной политикой», — обвиняющим тоном заявил Аалтола, назвав Россию «полуфашистской» страной.

Он пообещал, что после его возможного «воцарения» Хельсинки и дальше будет поддерживать Украину. «Это чрезвычайно важно в то время, когда воля к поддержке Украины на Западе ослабевает. Если мы впадем в уныние, то увеличим вероятность будущих войн в Европе», — подчеркивает директор финского Института международных отношений.

ТАСС/EPA/MAURI RATILAINEN Мика Аалтола

Также Аалтола говорит, что считает США надежным военным партнером Финляндии. Но он хотел бы, чтобы Евросоюз «взял на себя больше ответственности за собственную оборону». По его мнению, ЕС должен больше вкладываться в милитаризацию «не только из-за Путина», но и «из-за будущих администраций США».

Так он прозрачно намекает на то, что вскоре к власти в Вашингтоне могут прийти изоляционисты. По словам Аалтолы, «мы должны инвестировать в собственную оборону в северных странах и в Европе, чтобы не быть такими беспомощными, какими мы часто бываем».

На выборы Аалтола идет с лозунгами об «укреплении восточной границы» и о необходимости увеличить военный бюджет до 3% от ВВП. Причем, как он уверяет, «наращивание инвестиций в оборону может оказать благоприятное влияние на экономику в целом». Аалтола предлагает реформировать финские сухопутные войска, а также закупить новые морские дроны и подводные лодки.

Министр Эссайя не любит гей-парады

Еще один претендент — министр сельского хозяйства Сари Эссайя, выдвинувшаяся от партии «Христианские демократы». По ее мнению, Финляндии надлежит развивать отношения с восточным соседом только тогда, когда в России сменится власть.

«С режимом Путина это делать невозможно», — уверена Эссайя. Она также считает, что «одним из условий возвращения России в мировую политику должно стать участие РФ в послевоенном восстановлении Украины».

r https://www.flickr.com/people/45198836@N04 Сари Эссайя

Эссайя призывает «сохранять солидарность с Украиной на европейском уровне» — по её мнению, надо дать украинскому зерну возможность поступать на рынок ЕС.

В то же время кандидат продемонстрировала и немалую по финским меркам смелость, подчеркнув, что как не участвовала ранее в гей-парадах, так и не собирается этого делать впредь, даже в случае избрания.

Она, впрочем, не ответила прямо на вопрос о том, совместимы ли христианские ценности с политикой сокращения социальных расходов, которую проводит правительство Финляндии.

Оппозиционер Андерссон переживает за мигрантов

Президентом хочет стать и председатель оппозиционной партии «Союз левых сил» Ли Андерссон. Она заявила, что намерена заботиться о соблюдении в стране справедливости и прав человека. Особое внимание Андерссон готова уделять заботам и проблемам «новых финнов» — так в стране именуют недавних мигрантов и их детей.

Ее беспокоит укрепление в стране праворадикальных настроений. В качестве негативного примера она упоминает призывы правых политиков запретить людям, не являющимся финнами по рождению, баллотироваться в депутаты.

Также Андерссон намерена работать над тем, чтобы Суоми оставалось «государством всеобщего благосостояния».

Katarina Koch Ли Андерссон

По темам же Украины и членства Финляндии в НАТО, на которые обильно разглагольствовали другие кандидаты, Ли Андерссон высказалась более сдержанно. Она, по ее словам, считает «крайне важным поддерживать продвижение Украины на пути в члены Евросоюза» и хочет помогать Киеву проводить необходимые для этого реформы.

«Нам нужно сфокусироваться на сотрудничестве с другими Северными странами и держаться за те исходные позиции, которые мы на национальном уровне всегда считали важными, поскольку НАТО не имеет влияния на нашу внешнюю политику», — полагает Андерссон.

Спикер парламента Халла-ахо не против ядерного оружия

В наибольшей же степени «отжигает напалмом» спикер парламента Юсси Халла-ахо — кандидат в президенты от праворадикальной партии «Истинные финны», входящей в правящую коалицию. По его словам, возврата к прежним отношениям с Россией у Финляндии не будет.

«Сейчас Россия почти полностью изолировалась или была изолирована — как в политическом, так и в экономическом плане. Вполне естественно, что одной из главных задач президента будет налаживание двусторонних отношений с нашими главными союзниками — США и Великобританией», — подчеркивает он.

Халла-ахо дал понять, что в случае чего не будет отказываться от размещения на финской территории американского ядерного оружия.

FinnishGovernment Юсси Халла-ахо

«Финляндия была бы лицемером и нахлебником, если бы <…> хотела пользоваться безопасностью, но при этом отказывалась бы от <…> ядерного оружия», — сказал спикер. Впрочем, он тут же поспешил добавить, что США «не заинтересованы в размещении ядерного вооружения в Финляндии».

Также «истинный финн» выразил опасение, что зависимость Суоми и в целом Запада от Китая может стать слишком сильной.

Заодно Халла-ахо покаялся в том, что двадцать лет назад пренебрежительно высказывался о Холокосте. Но сразу же добавил, что если сосредоточиться только на Холокосте, то «другие чудовищные трагедии в истории останутся без внимания, но их жертвы точно так же пострадали».

Халла-ахо считает «исторической несправедливостью» то, что в свое время СССР отторг у Финляндии некоторые карельские территории, но их возврат он считает «нереалистичным».

И именно он полагает, что экс-мигрантам нужно отрезать возможность становиться депутатами и министрами.

Еврокомиссар Урпилайнен не хочет ядерных бомб

Еврокомиссар Ютта Урпилайнен, отвечающая в Европейской комиссии за вопросы международного сотрудничества, выставила свою кандидатуру на пост президента от финской Социал-демократической партии, ныне пребывающей в оппозиции.

И она тоже намерена всемерно помогать Киеву. «Мы исходим из того, что Украина должна достичь мира на справедливых условиях. И только после этого вместе с Финляндией, ЕС и НАТО можно строить новые отношения с РФ», — подчеркивает Урпилайнен. И добавляет, что «доверие к России было подорвано».

ТАСС/Philipp von Ditfurth/dpa Ютта Урпилайнен

Она говорит, что выработка новой политики в отношении России будет зависеть от того, как закончатся боевые действия на Украине. Впрочем, Урпилайнен не забывает отметить, что «Россия — это наш сосед, она останется нашим соседом и в будущем».

Отвечая на вопрос о возможном размещении в Суоми ядерного оружия, Урпилайнен напоминает, что это запрещено финским законодательством.

«Полагаю, это вполне очевидно. Я лично беседовала с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и уверена, в НАТО в курсе нашего законодательства», — успокаивает электорат Урпилайнен. По ее словам, цель НАТО в долгосрочной перспективе — мир без ядерного оружия.

Банкир Рен спит и видит, как ограбить Россию

Директор Центрального банка Финляндии Олли Рен (в 2011–2014 г. г. работал в Еврокомиссии) баллотируется от партии «Центр» и пользуется поддержкой 13% избирателей.

Он предлагает «использовать замороженные валютные активы России следует для восстановления Украины». Несколько недель назад Рен посоветовал Евросоюзу воспользоваться для помощи Киеву замороженными активами Центробанка РФ в размере 260 млрд евро. По его мнению, такая стратегия является «реалистичной, надежной и долгосрочной».

ТАСС/Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com Олли Рен

Также Олли Рен призвал Евросоюз приготовиться задействовать для помощи Украине средства из Европейского механизма стабильности (ESM), располагающего 80 млрд евро.

«У нас нет неотложной необходимости в Европейском механизме стабильности на финансовых рынках, но у нас есть срочная потребность, безотлагательная необходимость на Украине», — воззвал кандидат.

По словам Рена, его очень беспокоит отсутствие в Евросоюзе единства мнений по этому вопросу и, в частности, особое мнение Венгрии.

Бизнесмен Харкимо оправдывается за сотрудничество с Россией

Харри Харкимо известен как депутат горсовета Хельсинки, бизнесмен и бывший владелец хельсинкского хоккейного клуба «Йокерит». В прошлом году семидесятилетний Харкимо попал на обложки таблоидов после того, как женился на специалистке по связям с общественностью Ясмине Паяре, которая моложе его на тридцать пять лет.

В президенты он баллотируется от либеральной партии «Движение «Сейчас». Харкимо полностью разделяет мнение о необходимости жесткой политики в отношении России и, в частности, поддерживает закрытие российско-финской границы.

ТАСС/IMAGO/Lehtikuva Харри Харкимо

Сейчас ему приходится быть «святее папы римского» — Харкимо усердно отбивается от журналистов, напоминающих от том, что в свое время он продал спортивную «Арену Хельсинки» российским предпринимателям и участвовал в переходе «Йокерита» в Континентальную хоккейную лигу.

Теперь Харкимо называет все это «ошибкой», но оправдывается тем, что начал сотрудничество с русскими давно. Тогда он не считал свои действия неправильными, потому что, по его словам, «все компании» зарабатывали на русских.

«Сейчас легко говорить, что это было ошибкой, но задним умом все крепки», — оправдывается Харри Харкимо.

Фаворит Стубб хочет «более европейское НАТО»

За бывшего премьер-министра Финляндии (занимал этот пост в 2014–2015 г. г.) Александра Стубба, баллотирующегося в президенты от главной правящей партии «Национальная коалиция», готовы проголосовать 28% избирателей.

В беседе с прессой он пообещал, что при его президентстве «в политическом плане не будет никаких отношений с главой РФ или российским политическим руководством — пока они не остановят войну на Украине».

При этом Стубб, впрочем, добавил, что сотрудничество между пограничными службами и дипломатами двух стран продолжается. Политик подчеркнул, что не заинтересован в дальнейшем ухудшении дипломатических связей с Россией — и без того крайне плохих на данный момент.

European People’s Party. Александр Стубб

Но, по его словам, сейчас это не является основным направлением внешней политики Хельсинки. Главное направление — отношения с США, другими странами ЕС и НАТО.

Также Стубб говорит, что «очень важно, чтобы мы в Европе позаботились о нашей собственной обороне». Он поясняет: «В этом смысле я во многом согласен с нынешним президентом Финляндии Саули Ниинистё, который сказал, что нам нужно более европейское НАТО».

Стубб не верит, что США даже в случае избрания там президентом Дональда Трампа самоизолируются на своем континенте. Тем не менее, кандидат в президенты Финляндии полагает, что «всегда полезно быть готовыми к ситуации, когда нам приходится брать на себя больше ответственности». Это значит, что в случае его избрания Финляндия продолжит милитаризацию.