Москва, 24 января, 2024, 14:06 — ИА Регнум. При крушении транспортного военного самолёта Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области погибли все, кто находился на борту, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли», — написал Гладков в Telegram-канале.

По его словам, сейчас место крушения оцеплено, все оперативные службы находятся на месте, проводятся следственные мероприятия.

Также в Корочановский район направляется комиссия ВКС для установления причин крушения.

Ранее в Минобороны России рассказали, что Ил-76 перевозил пленных украинских военных на обмен. На борту было 65 бойцов ВСУ и девять россиян.

Украинские СМИ сразу после падения борта начали распространять информацию о том, что самолёт сбили ВСУ. Однако после того, как стало известно о пленных на борту, новости начали удалять и исправлять. Так, издание «Украинская правда» поспешило исправить заголовки и добавило абзац о том, что сообщения о причастности ВСУ к сбитию якобы не подтвердились. Изменили материал и в «РБК-Украина». Теперь издание утверждает, что борт якобы перевозил ракеты для комплексов С-300.