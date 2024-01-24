Самолёт Ил-76 упал в Белгородской области
Москва, 24 января, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области, сообщает источник Telegram-канала «112». Подробности происшествия пока не приводятся. Информация о погибших или пострадавших не поступала.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии в Корочанском районе». Он указал, что на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС.
«Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже», — добавил глава региона.
17 января вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку на участке трассы М-3 в Брянской области. Никто не пострадал, но произошёл обрыв высоковольтной линии. В результате происшествия в четырёх районах отсутствовало электричество. Причиной случившегося предварительно названа техническая неисправность.