Москва, 24 января, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Издание «Украинская правда», сообщившее со ссылкой на источник об ответственности ВСУ за крушение Ил-76, удалило новость после того, как стало известно, что борт перевозил украинских военнопленных.

ИА Регнум

Так, сразу после появления новости о крушении Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области ряд украинских СМИ, в частности «Украинская правда» (УП), со ссылкой на военные источники сообщили о том, что самолёт был сбит ВСУ.

Минобороны России, в свою очередь, отметило, что транспортный самолёт перевозил 65 пленных бойцов ВСУ на обмен. Также на борту были россияне — трое сопровождающих и шесть членов экипажа.

Теперь в материале УП появился новый абзац: «Ранее в материале со ссылкой на источники в ВСУ указывалось, что они причастны к падению самолёта. В то же время другой источник УП не подтвердил эту информацию».

Сайт «РБК-Украина» тоже отредактировал новость, в которой со ссылкой на собственные источники утверждал, что к крушению причастны ВСУ. Теперь новость озаглавлена «Упавший под Белгородом Ил-76 перевозил ракеты для С-300».