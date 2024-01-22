В Госдуму 22 января внесли законопроект, в котором предлагается ввести в Уголовный кодекс возможность конфискации имущества за фейки о Вооружённых силах России и публичные призывы, нацеленные против безопасности государства. Инициатива коллективная — авторами числятся 395 депутатов.

Иван Шилов ИА Регнум

Предлагается ужесточить санкции по новой статье УК 207.3 об ответственности за распространение заведомо ложной информации об армии. Статья была введена в марте 2022 года. Сейчас максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы (части 1 и 2) либо до 15 лет в случае тяжких последствий (часть 3). Но во всех случаях — без конфискации.

В новом законопроекте идёт речь «о необходимости наказания негодяев, в том числе деятелей культуры, которые поддерживают нацистов, льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО», пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Жёсткие нормы не коснутся «простых людей, которые в переписке между собой что-то написали», но затронут недобросовестных «блогеров, которые пытаются во имя своего заработка давать любую информацию», заверил депутат Алексей Чепа.

Законопроект позволит конфисковывать деньги, ценности или другое имущество, используемые для финансирования преступлений против безопасности России, а также лишать почётных званий по решению суда. Помимо собственно фейков об армии, предлагается изымать имущество за публичные призывы к экстремистской деятельности, требования ввести санкции против России и за реабилитацию нацизма. При этом закон не будет иметь обратной силы, уточнил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Законопроект уже получил положительный отзыв в правительстве, комитет Крашенинникова рекомендовал принять документ в первом чтении. Это может произойти уже 24 января.

Кремль не готов комментировать законопроект, пока с ним работают народные избранники, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщал, что его ведомство в 2023 году возбудило 90 уголовных дел за лживые сообщения о Вооружённых силах России, а с момента введения уголовной ответственности за такие деяния (в марте 2022 года) — 273 дела.

Без обратной силы и только за корысть

По действующему законодательству конфисковывать можно не всё имущество осуждённого. Изъятию подлежит лишь то, что получено в результате совершения преступления или использовалось для финансирования экстремистской (а также террористической) деятельности.

Об этом ИА Регнум напомнил бывший следователь по особо важным делам главного следственного управления СК при прокуратуре, адвокат Андрей Гривцов.

Обозначенные в новом законопроекте противоправные деяния не во всех случаях совершаются именно корыстно, заметил собеседник.

«Но при обвинении в таких деяниях, совершаемых из корыстной заинтересованности, конфискация в случае принятия закона станет возможна, — разъяснил Гривцов. — А перспектива принятия закона с учётом столь широкого публичного анонсирования крайне высока».

Новый закон затронет в первую очередь известных публичных лиц, которые, уехав за границу, «поливают Россию грязью и, следовательно, по нынешнему законодательству совершают преступление», сказал ИА Регнум член президиума «Национального антикоррупционного комитета» (НАК), бывший старший следователь по особо важным делам Павел Зайцев.

А поскольку они, владея имуществом в России, находятся преимущественно в недружественных странах, рассчитывать, что их выдадут российской фемиде, не приходится.

«Они до сих пор чувствовали себя в полной безнаказанности. Государство, как я полагаю, желая, чтобы таких было как можно меньше, решило показать всем, что они неправы, — рассуждает эксперт. — С момента вступления закона в силу в любом случае все действия, которые в нём указаны, будут подпадать под конфискацию имущества, даже если он не будет иметь обратную силу».

Но прецеденты, когда принятый закон приобретал обратную силу, были, утверждает адвокат. В случае с новым законопроектом такое маловероятно, но «теоретически возможно».

При этом крайне важно, чтобы новый законопроект, имеющий мощную политическую составляющую, работал эффективно и применялся крайне аккуратно, указывает член Совета при президенте России по правам человека Кирилл Вышинский. «Если это оружие, то оно должно быть высокоточным», — подчёркивает член СПЧ.

«Показывают язык» обществу и государству

Этот закон на практике будет выборочным и вряд ли затронет законопослушных граждан России, убеждён адвокат Зайцев.

«Все уже сделали свой выбор — кто «за», кто «против», — рассуждает он. — Те, кто совершает преступления против России сейчас, уже уехали. И совершать новые деяния будут в основном те, кто на виду».

И вот к ним в самом деле следует применять жёсткие меры, подчеркнул в комментарии ИА Регнум кандидат юридических наук Янис Юкша.

Уголовный кодекс достаточно жёстко наказывает, в том числе лиц, которые распространяют заведомо ложную информацию об армии и призывают к нарушению целостности России.

Как уже отмечалось выше, при наборе определённых квалифицирующих признаков можно получить до 15 лет лишения свободы, отмечает юрист. Но далеко не всегда.

«Сегодня расплодилось огромное количество мошенников, готовых даже отсидеть три года и выйти по условно-досрочному освобождению и в итоге не отдать 20, 50 или даже 100 миллионов, зачастую украденных, чтобы в итоге остаться при деньгах, — указывает Юкша. — Поэтому имущественный вопрос очень важен».

Он также отмечает, что граждане, дискредитирующие Россию, в самом деле находятся преимущественно далеко за пределами нашей страны и применить эффективное наказание в отношении них очень сложно.

«Они показывают язык нашему обществу и нашей правоохранительной системе, но зачастую обладают имуществом на территории России и получают с этого имущества доходы, — отмечает эксперт. — В этой связи наказание для них может быть гораздо более действенным, если у них можно будет изымать имущество».

С этой точки зрения имущественная ответственность полностью оправдана, делает вывод Юкша. Более того, она имеет очевидную превентивную составляющую, уверен юрист. Новая норма охладит пыл наиболее рьяных «борцов с режимом», предавших интересы своей страны. Вступление в силу нового закона, вполне вероятно, вынудит многих из них задуматься о последствиях своего выбора.