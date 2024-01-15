Москва, 15 января, 2024, 21:28 — ИА Регнум. Комиссия правительства России по законопроектной деятельности дала положительный отзыв на проект, которым предлагается ввести возможность конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — сказано в копии проекта отзыва, передаёт ТАСС.

Из отзыва следует, что депутаты предлагают дополнить ч. 2 ст. 280.4 Уголовного кодекса квалифицирующими признаками, предусматривающими повышенные меры ответственности за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, совершенные из корыстных побуждений или по найму, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

«При этом к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, предлагается отнести все преступления диверсионной направленности», — указано в документе.

Как передавало ИА Регнум, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин ранее сообщил, что ведомство за последние два года возбудило более 270 уголовных дел за фейковые сообщения о Вооружённых силах России.

26 февраля 2022 года в Минобороны РФ рассказали, что число фейков о Вооружённых силах России растёт, поскольку это является реакцией на успешное выполнение ВС РФ боевых задач в ходе СВО.

В Общественной палате РФ ранее в свою очередь отмечали, что фейки о ситуации на Украине «создаются тоннами».