Москва, 20 января, 2024, 10:46 — ИА Регнум. В Госдуму 22 января будет внесён законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о Вооружённых силах РФ и призывы к совершению преступлений против государства. Об этом 20 января сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Обсуждали с вами вопрос о необходимости наказания негодяев, в том числе деятелей культуры, которые поддерживают нацистов, льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО», — написал Володин.

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Он отметил, что разработан законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые для финансирования преступной деятельности против безопасности России, а также лишать почётных званий по решению суда.

Как сообщало ИА Регнум, лидеры фракций Госдумы подготовили законопроект, ужесточающий наказания за распространение фейков о ВС РФ. Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. В пояснительной записке отмечается, что в целях пресечения финансирования преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности РФ, предлагается дополнить УК РФ механизмом, который предусматривает конфискацию денег, ценностей и другого имущества.

Ранее комиссия правительства России по законопроектной деятельности дала положительный отзыв на законопроект.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее сообщал, что ведомство за последние два года возбудило более 270 уголовных дел за фейковые сообщения о Вооружённых силах России.