Москва, 15 января, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин сообщил, что его ведомство за последние два года возбудило более 270 уголовных дел за фейковые сообщения о Вооружённых силах России.

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«В прошлом году по статье Уголовного кодекса о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил Российской Федерации возбуждено 90 уголовных дел, а всего с момента введения уголовной ответственности за их распространение — 273 дела, в суд направлено 134 дела в отношении 136 лиц», — приводят слова Александра Бастрыкина РИА Новости.

Председатель СК РФ добавил, что за дискредитацию использования Вооружённых сил РФ возбуждено 81 уголовное дело. По результатам расследования в суд направлено 44 дела в отношении 45 лиц.

Как сообщало ИА Регнум 26 февраля 2022 года, в Минобороны РФ рассказали о том, что число фейков о Вооружённых силах России растёт, как реакция на успешное выполнение ВС РФ боевых задач в ходе СВО.

В Общественной палате РФ отметили, чтофейки о ситуации на Украине «создаются тоннами».