Москва, 22 января, 2024, 12:27 — ИА Регнум. В Кремле считают преждевременным комментировать законопроект о конфискации имущества за распространение фейков о Вооружённых силах (ВС) России и за призывы к совершению преступлений против государства, пока его рассматривают в Государственной думе, заявил 22 января журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«Пока идёт работа на уровне народных избранников, мы, как правило, не комментируем», — сказал он.

Песков напомнил, что законопроект, кроме рассмотрения в Государственной думе, должен также пройти ряд других итераций, прежде чем его утвердят.

Как сообщало ИА Регнум, спикер Госдумы Вячеслав Володин 20 января заявил о разработке законопроекта о конфискации денег или ценного имущества за распространение фейков о российской армии, а также финансирование преступлений против безопасности страны. Кроме того, инициатива предусматривает лишение почётных званий за подобные действия.

Проект закона подготовили лидеры фракций Госдумы. Они заявили в пояснительной записке, что инициатива направлена на пресечение действий, направленных против России. Кроме Володина, в разработке документа участвовали вице-спикер Ирина Яровая, глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев и другие депутаты.