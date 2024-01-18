«Мы должны максимально быстро и жестко реагировать, чтобы не допустить подобных противоправных действий, тем более в такой непростой обстановке, в который мы сейчас живем».

Иван Шилов ИАРегнум

Так губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал сообщения о группе молодых людей, которые нападали на случайных прохожих на улицах прифронтового Белгорода и «отчитывались» о своих выходках в соцсетях.

Свои «подвиги» малолетние преступники сопровождали русофобскими оскорблениями.

Видео, которые хулиганы выкладывали в своём Telegram-канале, стали активно распространяться в Сети 16 января. Реакцию правоохранителей можно назвать быстрой.

Утром 17 января стало известно о задержании пятерых членов банды, после 15:00 их доставили в отделение. Личности подозреваемых были установлены менее чем за сутки, четверо из шестёрки оказались несовершеннолетними, проинформировала официальный представитель МВД Ирина Волк.

В городе «ходят слухи, что около двадцати человек может быть в этой банде», поделилась с ИА Регнум жительница Белгорода Юлия. По её словам, возмущённые горожане очень надеются, что правоохранители отловят всех участников преступной группы, если кто-то еще остается на свободе.

Ещё одна надежда, что осуждённые за избиение беззащитных людей садисты будут отбывать наказание по всей строгости закона, а не отправятся искупать вину в зону СВО (куда люди должны идти добровольно и по убеждениям), добавила собеседница.

«Должно быть наказание по всей строгости закона, — подчёркивает другая собеседница ИА Регнум в Белгороде, многодетная мать Елена Гредюшкина. — Понятно, что, пока юноше нет 18 лет, он считается несовершеннолетним и наш закон подразумевает значительные послабления. Но мое мнение такое: что если человек уже понимает, что делает, если он творит такое, я считаю, то неважно, сколько совершеннолетний или несовершеннолетний».

Женщина рассказывает, что её собственная семья столкнулась с подростковой преступностью. Несколько лет назад случилось несчастье: был жестоко избит один из сыновей Елены (хулиган напал с деревянной битой), после чего у юноши начались проблемы со зрением. «Это очень страшно, когда такие «дети» остаются безнаказанными… Нужно наказывать за такое в любом возрасте!» — вновь подчёркивает собеседница.

Но, по её мнению, в ряде случаев армейская служба «за ленточкой» может исправить молодых людей, которые вступили не на тот путь.

Четверо малолетних, трое судимых

Одновременно с задержанием бандитов был допрошен один из потерпевших — иностранный студент, переживший жестокое и публичное избиение.

С учетом того, что на видео члены банды жестоко били жертв и добивали лежачих, в том числе ногами, реальное количество пострадавших по результатам расследования может возрасти.

Выяснилось, что трое хулиганов — ранее судимые. Теперь в их биографии, скорее всего, появится запись «судимые неоднократно».

Прокуратура региона, которая взяла расследование под особый контроль, ведёт дела по трём статьям. Помимо ожидаемого хулиганства (ст. 213 УК), подросткам инкриминируют 282-ю (возбуждение ненависти или вражды) и 105-ю (покушение на убийство), отягощенные мотивами национальной ненависти.

«Во время нападений один из преступников выкрикивал фразу, направленную на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности», — уточняют правоохранители.

После появления первых сообщений в соцсетях активно разгонялась версия о том, что главарь банды, движимой ненавистью к русским и иностранцам, сам гражданин другой страны, Азербайджана. Всё оказалось несколько сложнее.

«Виноват тот, кто опубликовал видео»

Как выяснило ИА Регнум, 17-летний Амиль Гафаров — а речь именно о нём — получил гражданство РФ в 2022 году вместе со своей родной сестрой Тамарой. Отец Амиля Эльшан перевёз семью с Украины (конкретнее, из Харькова) в Россию несколько лет назад.

«Родители долго добивались, чтобы нам с Амилем тоже дали российское гражданство. Начали писать, что мой брат избивал русских, потому что он с Украины. Это неправда», — заявила Тамара Гафарова корреспонденту ИА Регнум.

Девушка боится, что после инцидента её и семью лишат российского гражданства (о том, что прокуратура «проверяет законность получения гражданства 17-летним уроженцем Азербайджана», ранее сообщил ТАСС).

Тамара осуждает Амиля за «отвратительный поступок», но явно старается его выгородить: «Моего брата тоже били, он сам несколько раз приходил домой побитый… Наши родители ему объясняли, что драться на улице незаконно, но за ним везде ходить не будешь, он взрослый мальчик».

Следственный комитет Задержанный 17-летний участник банды

Но далее собеседница выдала умозаключение, которое уже не спишешь просто на родственные чувства: «Виноват тот, кто это опубликовал (видео, зафиксировавшее нападение). Недомужчина какой-то, который не может дать сдачи, у него духа не хватает. Зачем этот парень пошёл и настучал. Обиделся на «с. ка русская».

«То есть, чтобы быть мужчиной в ее понимании, надо сдачу дать, а не жаловаться в сетях. А в нашем понимании, чтобы не сесть в тюрьму, не надо бить людей», — пишет член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова.

В оправдание Тамара заявила, что «нам часто говорят «чурка».

«Типа мы приехали делать бизнес. Мы разве виноваты, что у русских мозгов не хватает делать бизнес, — подчеркнула сестра Амиля Гафарова и добавила, видимо, также в оправдание ближайшего родственника. — Мой брат не говорил, что все русские свиньи, как пишут, он сказал конкретному человеку».

«Извиняюсь перед русским народом»

Двое членов банды, включая их лидера, уже публично «извинились», однако эти раскаяния появились только после их задержания. Сообщается, что один из фигурантов, 17-летний молодой человек, извинился перед «всем русским народом».

Насколько искренни их просьбы простить за избиения и оскорбления людей, вопрос, конечно, риторический.

Более серьёзен вопрос о мотивах группы подростков, решивших «поиграть» в бандитов на улицах города, который считаные недели назад пережил ракетную атаку, унёсшую десятки жизней, и подвергается постоянным прилётам украинских беспилотников.

Межнациональная ненависть? Если верить сообщению Telegram-канала Baza, у пятерых из шестерых задержанных русские имена (или украинские, но выходцем с Украины называют лишь Амиля Гафарова). «Следователи задержали 19-летнего Дениса Губина, 17-летнего Владислава Б., 17-летнего Артема К. и 17-летнего Юрия Т.». Последним был арестован 18-летний студент третьего курса училища Денис Стрекалов.

«Мы принимали беженцев с Украины, и, в принципе, у нас никогда не возникало никаких конфликтов, особенно на национальной почве», — отмечает жительница Белгорода Юлия. Схожее мнение высказывает и другой собеседник ИА Регнум, белгородец Пётр Горбунов.

Если для Москвы, возможно, характерно такое напряжение между местными жителями и мигрантами, «которые сбиваются в такие кучки и, в общем-то, чувствуют себя враждебными окружению, не в полной мере принимая, то здесь мигрантов в Белгороде не так много», — указывает собеседник.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн считает, что группой малолетних бандитов двигало желание прославиться любой ценой — отсюда и эти ролики, на которые хулиганы для пущего эффекта накладывали музыку. Хинштейн подчёркивает, что серия инцидентов в Белгороде — это повод для скорейшего принятия закона о запрете трэш-стримов — популярных у части интернет-аудитории видеосюжетов с демонстрацией насилия.

Законопроект, по которому за сам факт такого стрима надо наказывать штрафом в 200–700 тысяч рублей, пока не дошёл ещё и до первого чтения, впрочем, как раз на днях на него дал добро один из ключевых думских комитетов, по госстроительству и законодательству.

Ещё одно обстоятельство, которое сейчас стало известно, — один из фигурантов, Денис Стрекалов, активно посещал клуб смешанных боевых искусств (MMA — mixed martial arts).

Как ранее отмечало ИА Регнум, профессиональный MMA (к которому принадлежат клубы, входящие в федерацию UFC и не только) — это серьёзный и достойный вид спорта, но субкультура «поп-ММА» зачастую становится прикрытием для экстремистской или полукриминальной среды.

«Все уже отвыкли от таких явлений в Белгороде. Если это для крупных городов, Москва или Петербург, еще каких-то мегаполисов вполне ожидаемо, то для Белгорода это, скорее, нечто из ряда вон выходящее», — отмечает Пётр Горбунов.

«Но в целом стоит отметить определенный всплеск уличного хулиганства» в некотором смысле благодаря запрещённой криминальной субкультуре АУЕ, «а с другой стороны, ММА-культуре. Точнее, не просто просто спортсмены, а тех, кого можно назвать гоп-ММА», — добавил собеседник. И если человек, во-первых, приезжий и, во-вторых, молодой, горячий и вхожий в околоспортивную субкультуру, то это чревато его конфликтными отношениями с местными, считает житель Белгорода.

Отметим, что это уже не первая резонансная ситуация, когда группа молодых людей нападает на прохожих, на первый взгляд, ради хайпа.

В 2023 году в Санкт-Петербурге действовала похожая группа, состоявшая из выходцев из Азербайджана и Таджикистана, называвшая себя «азербайджанской мафией», во главе с 18-летним российским гражданином азербайджанского происхождения Туралом Мамедовым.

11 января стало известно, что Мамедову продлили содержание под стражей.

Как полагает следствие, в действиях «мафиози» прослеживалось и желание прославиться через трэш-ролики в Сети, и мотивы национальной ненависти.

«С национализмом на государственном уровне мы справляемся — он жёстко запрещен. Если речь не идёт о «новых» гражданах, ставших таковыми из-за, мягко говоря, небрежности миграционной политики», — говорит Марина Ахмедова.

Вполне естественно, что такие действия, мягко говоря, не вызывают одобрения со стороны общества. «Жители Белгорода очень обозлены на банду. Требуют сурового наказания, — отмечает Ахмедова. — И, скорее, они правы. Тут люди гибнут на улицах под снарядами, ещё вы избиваете беззащитных детей толпой, как будто мало городу бед и страданий».