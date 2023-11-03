Феномен российского поп-ММА из области развлечений начал перемещаться в сферу политики, что становится серьезной проблемой для нашего общества и государства.

Иван Шилов ИА Регнум

В самом ММА ничего плохого нет — это нормальный мужской вид спорта, сочетающий элементы борьбы и ударной техники, что позволяет представителям разных единоборств выяснять, «чьёкунг-фусильнее». Термин ММА, собственно, и расшифровывается как mixed martial art — смешанные боевые искусства (единоборства).

Отрадно, что в профессиональном ММА почти сразу появились российские чемпионы и выдающиеся бойцы: Олег Тактаров, Федор Емельяненко, Александр Шлеменко, Хабиб Нурмагомедов.

Иное дело — поп-ММА.

За этим термином скрываются версии смешанных боев, где могут принимать участие не только профессионалы, но и любители. Низкий спортивный уровень бойцов компенсируется так называемым «треш-током» (trash-talk), взаимными оскорблениями бойцов до и после поединка, массовыми потасовками вне октагона между их группами поддержки.

В отличие от профессиональных ММА-промоушенов, вроде UFC, которые подписывают многомиллионные контракты на трансляции с телеканалами или стриминговыми сервисами, основной канал дистрибуции поп-ММА — соцсети, такие как «Ютьюб». Больше треша, больше грязи — больше просмотров и комментариев.

Так, поп-ММА промоушен «Наше дело» специализируется на боях фриков. В клетке сходятся блогеры, порнозвезды, актеры и даже депутаты. Смотреть на это стыдно и смешно. Но рейтинги растут, а деньги не пахнут.

Самым же популярным шоу поп-ММА в России стал Hardcore Fighting, основанный Анатолием Сульяновым, который до этого занимался ночными клубами и пробовал себя в единоборствах на полупрофессиональном уровне.

Кадр из видео Анатолий Сульянов

Основной фишкой Hardcore Fighting стали не сами бои, а ругань, склоки и потасовки вокруг них. Часто перепалки между бойцами на взвешиваниях и пресс-конференциях собирают больше просмотров, чем сам поединок.

Львиная доля бойцов Hardcore Fighting — горячие парни с Кавказа и из Средней Азии. В стычках друг с другом они не стесняются поднимать тему национальности, религии, полощут друг друга по матери.

Топовые бойцы «Хардкора» в большей степени являются блогерами, а не спортсменами. Они редко могут что-то противопоставить профессионалам из спортивного ММА, но в соцсетях у них миллионы подписчиков.

Почему же феномен поп-ММА представляет опасность для нашей страны?

Многие бойцы, набрав популярность в соцсетях, стали лидерами мнений для нашей молодежи, особенно для молодых мигрантов из Средней Азии и ребят с Северного Кавказа. К сожалению, они транслируют вовсе не те ценности, которые нам нужны.

Редко кто из бойцов поп-ММА нерусской национальности, даже имея российское гражданство, выходит на бой с российским флагом, чаще всего они подчеркивают свою национальную и региональную идентичность, а то и транслируют откровенно сепаратистские идеи.

Так, чеченский боец Ильяс Якубов не раз ставил в своих роликах в «Инстаграме» (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией) речи террориста Шамиля Басаева, за что и был не так давно задержан. Имея довольно скромные достижения в спорте, где поражений у Ильяса не сильно меньше, чем побед, он тем не менее является популярным блогером, имея аудиторию в 1,2 млн в «Инстаграме».

По сути, многие звезды поп-ММА являются представителями субкультуры абу-бандитов: это взрывоопасный коктейль из идей радикального ислама ваххабитского толка, АУЕ-понятий (Движение АУЕ — «Арестантское уголовное единство» — признано экстремистским и запрещено в РФ, — прим. ред.) и русофобии.

Кадр из видео Ильяс Якубов

Эту идеологию они и транслируют на свою многочисленную аудиторию, провоцируя межнациональную и межконфессиональную рознь в нашей стране.

Никто из блогеров поп-ММА не поддержал публично СВО, даже своих соплеменников и единоверцев, которые сражаются за нашу общую Родину.

Зато многие из них угрожали расправой русскому бойцу ММА из Луганска, Максу Дивничу, который протестовал против строительства мечети для мигрантов на Святом озере в Москве, священном месте для православных христиан.

Когда случился палестино-израильский конфликт, те же самые блогеры поп-ММА начали активно поддерживать ХАМАС и Палестину, демонстрируя солидарность не со своими согражданами из России, но с одной из сторон далекого и чужого нам конфликта.

Но и тут не обошлось без позерства.

Чеченский боец UFC Хамзат Чимаев и дагестанец Мага Исмаилов выразили ярую готовность уехать воевать за Палестину, но, конечно же, никуда не поехали. Хотя пользователи соцсетей ехидно предлагали им купить билет до Бейрута и найти там офис «Хезболлы».

А тот же Чимаев, позиционируя себя ярым мусульманином, имеет сразу три паспорта: России, ОАЭ и Швеции. Той самой Швеции, где регулярно под охраной местных властей сжигают Коран.

Однако «плюшки», которые дает гражданство ЕС для Чимаева, видимо, перевешивают все кощунственные действия шведов. Осенью он так же громогласно объявлял об отказе от шведского паспорта, но дотошные шведские журналисты не нашли этому никаких официальных подтверждений.

Важную роль кавказские ММА-блогеры сыграли и в беспорядках в Махачкале.

Они охотно подхватили фейк украинского канала «Утро Дагестан» о еврейских беженцах в Дагестане и транслировали его своим подписчикам, призывая устроить еврейский погром. Сразу несколько таких постов написал известный блогер-лилипут Хасбик, популярный в среде поп-ММА блогер с многомиллионной аудиторией, который не раз публиковал довольно радикальные исламистские посты.

По факту феномен поп-ММА дал нам не только фрик-шоу и пародию на благородный мужской вид спорта, но и целую плеяду популярных блогеров, которые транслируют мусульманской молодежи России русофобскую, исламистскую и сепаратистскую пропаганду.

С этим пора что-то делать. Равно как и с подпольными ММА-клубами для мигрантов, которые становятся точкой сбора радикальных исламистов и этнических ОПГ.