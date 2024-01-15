Москва, 15 января, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении административных штрафов от 200 до 700 тыс. рублей за так называемые треш-стримы — трансляции в интернете противоправных деяний с демонстрацией жестокости.

Кадр из видео Треш-блогер выкручивает лампочки в метро Москвы, стоя на вагоне.

Согласно одобренному документу, передаёт ТАСС, статью 13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях (злоупотребление свободой массовой информации) предлагается дополнить положениями об установлении ответственности за незаконное распространение в интернете фото — и видеоматериалов с демонстрацией жестокости.

За такие правонарушения предлагается установить наказание в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 600 тыс. рублей, для должностных лиц штраф составит от 300 тыс. до 700 тыс. рублей с конфискацией оборудования, использованного для изготовления таких материалов.

Также депутаты дополнили примечание к этой статье пунктом, по которому нововведения не будут распространяться на произведения науки, литературы, искусства, а также на материалы, имеющие историческую, художественную или культурную ценность. Кроме того, исключение делается и для материалов зарегистрированных СМИ, а также для фото — и видеоматериалов, которые используются в научных или медицинских целях.

Как передавало ИА Регнум, этот законопроект был внесён в Госдуму в декабре 2023 года. В пояснительной записке говорится, что совершение преступлений с публичной демонстрацией значительно повышает общественную опасность, посягает не только на жизнь и здоровье, свободу, честь и достоинство конкретных лиц, но также на общественную безопасность и общественный порядок, вводя данное преступное поведение в ранг допустимого и возможного для неограниченного круга лиц.

Проведение треш-стримов с участием несовершеннолетних должно караться лишением свободы до 2 лет или выплатой штрафа до 2 млн рублей, что необходимо закрепить в Уголовном кодексе (УК) РФ, заявлял ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он отметил, что действующие законы «не закрывают возможность для преступлений, совершаемых с помощью интернета и ради получения доходов». По словам парламентария треш-стримы являются принципиально новым явлением, для которого необходимо создавать отдельную статью в УК.