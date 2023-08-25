Законопроект об ужесточении ответственности за видеосюжеты в интернете с демонстрацией насилия и неподобающего поведения («трэш-стримы») направил в правительство и Верховный суд председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава комитета уточнил, что работа над пакетом из четырёх законопроектов завершена, и в осеннюю сессию планируется его рассмотрение.

По его словам, предлагается ввести штрафы до 700 тыс. рублей с конфискацией имущества, запретить некоторые действия, наделить надзорные органы правом оперативной блокировки. За более тяжкие нарушения предусматривается уголовная ответственность. Относится это в первую очередь к прямым эфирам.

«Совершая преступления в прямом эфире, такие стримеры увеличивают вред для общества, а значит и ответственность должна быть жестче, — указал Метелев в интервью ТАСС. — По 10 статьям Уголовного кодекса мы вводим отягчающие обстоятельства и квалифицирующие признаки… даём право суду ограничивать определённые виды деятельности… накладывать запрет на пользование интернетом для таких людей на долгое время. Наш законопроект вводит и обязательство для социальных сетей осуществлять саморегулирование, на опережение выявлять такой контент и блокировать его».

Уголовный кодекс и так «распирает»

Адвокат Алексей Михальчик в беседе с ИА Регнум допустил, что такая мера действительно назрела. «Хотя лично я отношусь к ней настороженно, — признаётся собеседник. — На данный момент уголовный кодекс уже разбух от того, что туда постоянно пытаются запихнуть. А какой будет правоприменительная практика нового законопроекта, пока неясно».

Эксперт обращает внимание, что в УК РФ присутствуют несколько десятков статей, предусматривающих наказание за преступления против личности. В частности, они касаются преступлений против жизни и здоровья; против свободы, чести и достоинства личности; против половой неприкосновенности и половой свободы личности; против конституционных прав и свобод человека и гражданина; против семьи и несовершеннолетних.

Насколько действительно актуально дополнение существующих статей нормой, затрагивающей именно практику так называемых «трэш-стримов», сейчас, до появления закона в окончательной формулировке, сказать сложно, указывает Михальчик.

Насилие на потеху публике

Однако в принципе общество нуждается в законопроекте, который в самом деле позволит эффективно бороться против насилия, осуществляемого для эксплуатации спроса на низменные удовольствия. На такую потребность указывает кандидат юридических наук, член-корреспондент РАЕН Янис Юкша.

«К сожалению, либеральное общество, с моей точки зрения, достаточно жестоко, — рассуждает он. — На потребу публике вам объявят, что это нормально, хотя эта нормальность публики может иметь совершенно отвратительные очертания».

Собеседник ИА Регнум проводит параллель со Средневековьем, когда практиковались публичные казни. «Куча людей скапливалась на площадях, чтобы посмотреть, как кому-то отрубают голову, — говорит Юкша. — Приходили, в том числе, с детьми, что в принципе чудовищно. Охали-ахали, но смотрели».

Поэтому идею законопроекта о трэш-стримах эксперт видит в стремлении поставить вне закона надругательство над личностью, продиктованное низменными, животными чувствами. И такой подход, по его мнению, безоговорочно оправдан. «Есть люди с какой-то трансформированной психикой, которые прилипают к экрану и даже готовы платить за это деньги. То есть одни не очень хорошие и умные люди делают пакости, а другие такие же не очень хорошие и умные люди этому радуются, — указывает собеседник ИА Регнум. — И это «действо» должно пресекаться. Я считаю, давно надо было подвергнуть его правовому регулированию, создать правила».

Причём проблема трэш-стримов напрямую связана с молодёжной политикой государства, подчёркивает юрист.

«Необходимо в первую очередь обезопасить молодых людей, у которых ещё не сформировалась личность, которые видят не дальше собственного носа, — поясняет он. — В том числе тех, кто из неблагополучных семей, где родители не могут передать подрастающему поколению достаточно «доброго-вечного». И общество, я считаю, должно взять на себя ответственность за работу с данными гражданами. Потому что мы все заинтересованы, чтобы на улице не было преступности, чтобы мы не получили по голове в собственном подъезде, чтобы в наших подъездах не валялись шприцы, не было закладок, чтобы агрессия каких-то убогих, разогретых с помощью вот таких «передач», в итоге не выливалась на российских граждан».

Всё для неотвратимости наказания

При этом эксперт убеждён: обеспечить неотвратимость наказания лиц, виновных в создании «трэш-контента», совсем несложно.

«Сегодня не только соцсети, но и все мессенджеры наводнены этим насилием на потеху, — говорит Юкша. — Осуществляется выход в интернет. Значит, есть точка входа, через которую всё попадает в сеть. И она легко определяется. Есть и программы, которые откроют любые «заблюренные» лица. И если результаты использования этих программ станут приниматься в качестве доказательств, то никаких проблем в данном случае не будет.

Кроме того, есть идентификация по голосу, по фигуре. А приходя с обыском к такому, с позволения сказать, «актёру», правоохранительные органы при грамотной работе смогут опознать обстановку, зафиксировать её и указать, что вот именно отсюда и происходят подобные «действа». Кстати, помещение наверняка кому-то принадлежит, что, опять же, способствует определению круга причастных к незаконному акту лиц».

Юрист отмечает: управление «К» — подразделение МВД России, борющееся с преступлениями в сфере информационных технологий — работает достаточно эффективно, чтобы обеспечить неотвратимость выявления и задержания лиц, причастных к созданию «трэш-стрима». «Приведу пример, — рассказывает собеседник ИА Регнум. — Клиент весной зашёл в хорошее кафе на Тверской, а через три минуты появились полицейские — у них практически сразу же «выскочило» из принтера распечатанное лицо человека, поскольку он за три дня до этого был подан в розыск. Мгновенная реакция».

Впрочем, если в Москве едва ли не на каждом шагу висит камера фиксации, то в регионах ситуация несколько отличается, признаёт эксперт. «Тем не менее, я считаю, что от «деятельности» «трэш-стримеров» можно почти избавиться или очень сильно её ограничить, если будут внесены необходимые изменения в законодательство, — рассуждает Юкша. — Но эта работа должна быть системной и постоянной. И когда будут конкретные «посадки», желающих участвовать в этом станет гораздо меньше».

Ранее, в апреле 2023 года, сообщалось, что сотрудники полиции Ивановской области задержали стримера, который ударил ребёнка в прямом эфире интернет-трансляции. На канал, для которого он снимал видео, в соцсети TikTok были подписаны более 45 тыс. человек.

А в мае был задержан стример из Волгограда, который в прямом эфире грозил убить девушку, сутки избивал её и стрелял в неё из травматического пистолета. Следователи завели против него уголовное дело о незаконном лишении свободы с насилием и покушением на убийство.

Также в мае текущего года сообщалось, что Госдума готовит законопроект о наказании за жестокие интернет-трансляции, и он находится в высокой степени готовности. В проекте документа была предусмотрена уголовная ответственность для тех, кто проводит шокирующее шоу, и административная — для тех, кто финансово стимулирует издевательства над человеком или животным в прямом эфире.

А уже в августе стало известно, что «трэш-стримеров» смогут отключать от интернета, если на осенней сессии Госдума примет подготовленный комитетом Госдумы по молодёжной политике законопроект.