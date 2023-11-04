Задержание несовершеннолетнего хулигана в Азербайджане вызвало необычно серьезный резонанс в России — вплоть до того, что вопрос об инциденте был задан пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову.

Соцсети Турал Мамедов

Задержанный 18-летний Турал Мамедов — российский гражданин азербайджанского происхождения, бежавший на «историческую родину», — получил печальную медийную известность как вожак так называемой «азербайджанской мафии», действовавшей в Петербурге. «Мафией» себя называла группа подростков и юношей, которые нападали на прохожих, устраивали драки в людных местах — у метро, торговых центров. Они записывали каждое избиение, а затем публиковали его в соцсетях, в частности, в Telegram-канале «Жизнь бродяги».

На момент написания статьи канал с таким названием и с видеозаписями Мамедова и его друзей в Telegram не заблокирован и имеет 5303 подписчика. Добавим, что на криминальном жаргоне «бродягой» называют заключённого либо отбывшего наказание человека, который строго придерживается «воровских понятий». Использование молодыми людьми уголовного сленга заставляет вспомнить о подростковой субкультуре АУЕ, признанной экстремистской и запрещённой в России.

Если предполагаемый организатор группы Мамедов пока еще вне доступа нашего правосудия, то 11 его подельников (из которых 9 несовершеннолетних) в последние недели были задержаны российской полицией. Они уже заключены под стражу по решению суда. Дело возбуждено по двум статьям — ожидаемой 213-й (хулиганство), но также и части 2 статьи 282 — возбуждение вражды по национальному признаку с использованием интернета.

На поверку группа оказалась не «азербайджанской» и не «мафией» — в её составе были не только выходцы из Азербайджана, но и уроженцы Таджикистана. И к организованной преступности (несмотря на АУЕ-антураж) эта группа очевидно не имеет отношения —подростки хулиганили в публичных местах явно ради «хайпа» в соцсетях и Телеграме.

В изложении Следственного комитета, молодые люди организовались в группу «по мотивам ненависти и вражды» сравнительно недавно, в этом году. Но, добавим, медийную «популярность» успели получить довольно быстро.

И здесь возникает первый из вопросов. В СМИ сообщается, что расследование публичных выходок «мафии» Турала Мамедова началось после того, как «ролики с молодыми азербайджанцами показали главе СК Александру Бастрыкину. Но не после жалоб потерпевших и не по следам задержания хулиганов на месте преступления.

16 октября стало известно, что Бастрыкин поручил проверить распространённое в Сети видео с избиением людей в Санкт-Петербурге выходцами из Азербайджана и. о. руководителя петербургского главка СК Олегу Бобкову.

СК провела обыски, в том числе, как сообщает ТАСС, «проверены спортивный клуб, один из заводов, расположенные на территории Ленинградской области, а также ряд ресторанов». По сообщению «Коммерсанта», «в поисках скандального блогера Турала» петербургские силовики нанесли визит в ресторан, и — как утверждается — сорвали проходившую там азербайджанскую свадьбу. Но не нашли ни самого Мамедова, ни тех, кто был с ним знаком. Позже стали приходить сообщения о задержании отдельных членов преступной группы.

Дело «азербайджанской мафии» было начато фактически благодаря одному человеку — участнику СВО, которому прямо угрожали приятели Мамедова, утверждает петербургский общественный деятель, участник волонтёрских проектов помощи бойцам ВС России Савва Федосеев. Главным моментом, побудившим следователей всерьёз взяться за дело, стало давление «мафиози» на Михаила Турканова (позывной Питбуль), бойца батальона «Эспаньола», сказал Федосеев нашему агентству. Ранее ИА Регнум подробно рассказывало об «Эспаньоле» — подразделении, костяк которого составляют футбольные фанаты.

Конфликт начался с того, что Питбулю, обратившему внимание на наглые действия молодых бандитов, стали поступать от них угрозы. В сеть были выложены личные данные Турканова и призывы неким «ребятам из Питера» «отправиться на адрес» к его семье.

Питбуль — достаточно известный человек, «и не только в фанатских кругах, но и среди бойцов ММА, ведь он ещё и единоборствами занимался, и результативно, у него хороший средний уровень был, — рассказывает Федосеев. — Уехал на СВО, стал кавалером ордена Мужества, а недавно второй получил. И когда начались угрозы его семье, достаточно быстро появился ролик, в котором ребята-фанаты заявили, что будут защищать семью Михаила и семьи всех наших бойцов».

Позже, по словам Федосеева, появился ролик, в котором Турканов говорит, что «извинится перед азербайджанцами. Но выяснилось, что это фейк, потому что в это время он был на линии боевого соприкосновения».

В итоге не без влияния этой истории правоохранители всерьёз отреагировали «на беспредел подростков, называвших себя азербайджанскими мафиози», считает Федосеев. По его словам, «фанаты «Зенита» поддержали Михаила Турканова, была молниеносная реакция силовиков в Петербурге».

Но в истории с «мафией» выявился ещё один поворот, который вызывает второй вопрос по поводу Мамедова и его треш-блогеров.

Как выяснило ИА Регнум, отъезд вероятного организатора преступной группы в Азербайджан не был связан ни с расследованием, которое ведёт СК, ни с возможными проблемами с однополчанами Турканова и фанатами «Зенита». Дело в том, что российский гражданин Турал Мамедов банально сбежал от призыва в российскую армию.

«Туралу Мамедову 10 сентября исполнилось 18 лет. В связи с чем ему прислали повестку в военкомат, — рассказал источник ИА Регнум. — Молодому человеку нужно было явиться в военный комиссариат Красносельского района 16 октября. За несколько дней до 16 октября Мамедов покинул Россию. Его родители и братья остались в Санкт-Петербурге».

ИА Регнум

Неявка по повестке в военкомат является для правоохранительных органов своеобразным триггером, особенно в последнее время, когда отношение к армейской службе становится маркером отношения к стране и обществу в целом, сказал ИА Регнум действующий сотрудник МВД на условиях анонимности.

После установления факта правонарушения к розыску подключаются органы внутренних дел разных уровней, составляются ориентировки. Однако уклонисты могут использовать разные лазейки для того, чтобы скрыться за границей. Не секрет, что у призывников с корнями в бывших советских республиках там имеется многочисленная родня, готовая и укрыть и позаботиться в течение длительного времени. Это никоим образом не отменит ответственность нарушителя, если она будет доказана, а лишь отсрочит наказание.

Единственный выход, который есть у такого уклониста, — никогда не возвращаться в Россию и обустраивать жизнь там, куда он сбежал. Однако, как выяснилось, в резонансных случаях вопрос экстрадиции решается очень быстро, за что спасибо нашим азербайджанским коллегам, подчеркнул источник ИА Регнум.

Вопросы к правоохранителям накапливаются, и эта информация (или её недостаток) вызывают спекуляции на тему того, что треш-блогеров каким-то образом «покрывали» соответствующие этнические диаспоры. «Диаспора, к сожалению, традиционно имеет достаточно мощное влияние на полицию», — утверждает Федосеев.

Турал Мамедов напрямую не участвовал в жизни землячества, подчеркнула в комментарии «Известиям» секретарь «Азербайджанской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Рашада Оруджова. По её словам, глава организации Вагиф Мамишев связался с семьёй и в жёсткой форме осудил его действия. Родители Мамедова принесли свои извинения пострадавшим от действий сына петербуржцам. Более того, именно «Национально-культурная автономия» была одним из инициатором запроса об экстрадиции «блогера Турала» из Азербайджана, сообщила Оруджова.

Но, как бы то ни было, колоссальное возмущение и раздражение, вызванное выходками треш-блогеров, усилило межэтническое напряжение, подчеркивает Федосеев. История «азербайджанской мафии» воспринимается как очередной эпизод в череде преступлений, совершенных мигрантами, хотя, строго говоря, «блогер Турал» — вовсе не мигрант.

Более того, полиция зачастую не может оперативно идентифицировать бытовые уличные молодежные потасовки как системные действия этнической или любой другой организованной банды, говорит наш источник из МВД.

Для этого должна быть проделана определенная аналитическая работа — сопоставлены данные с видеокамер, собраны и затем объединены в рамках одного дела свидетельства, проведены опознания, доказан устойчивый состав группировки, выявлены лидеры и т.д. Все эти действия занимают много времени, и при этом совершенно не исключены непрофессионализм или банальная халатность тех, кто должен был вовремя пресечь такую «деятельность».

Увы, но многие громкие дела таких молодежных полубандитских групп в последнее время стали раскручиваться только после общественного резонанса, с сожалением добавляет наш источник.