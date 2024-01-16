Белгород, 16 января, 2024, 22:25 — ИА Регнум. В Белгороде возбуждено уголовное дело о хулиганских действиях группы молодых людей, которые с угрозами нападали на прохожих, применяли силу, избивали их. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Кадр из видео

Следователи в ходе мониторинга Сети обнаружили видеозаписи, на которых молодые люди, угрожая и оскорбляя, нападают на горожан, наносят им удары.

«При этом, не стесняясь, снимают видеоролики и выкладывают их в сети Интернет», — пояснила Волк.

Менее чем за сутки были установлены личности подозреваемых и уже принимаются местной полицией меры к их задержанию. Выяснилось, что трое из группировки ранее были судимы.

Ведётся допрос одного из потерпевших. Устанавливаются все соучастники и обстоятельства преступлений.

«Просьба к потерпевшим и свидетелям как можно быстрее обратиться в полицию», — добавила Ирина Волк.

Как сообщало ИА Регнум, следователи в Москве завершили расследование уголовного дела банды треш-блогеров из Таджикистана, которая нападала на людей. Материалы направлены в Чертановский суд.

В одно уголовное дело объединили ещё восемь, которые были возбуждены по различным статьям: хулиганство, грабёж, вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетних.

Фигурантами стали шестеро уроженцев Таджикистана, создавших преступную группировку. Нападения совершались в том числе в рекламных целях: свои акции юноши снимали на видео, а ролики выкладывали в соцсети.

Полиция задержала шестерых подозреваемых. Четверых из них отправили под арест. Задержанным было от 16 до 18 лет.