В Донецкой и Луганской народных республиках по состоянию на утро 25 декабря более 40 тысяч бытовых абонентов остаются без света и тепла. Об этом сообщили министерство угля и энергетики ДНР и МЧС ЛНР. Для дончан такие «блэкауты», которые стали регулярными и масштабными осенью и продолжаются в канун Нового года, — печальная повседневность.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я езжу на родник за водой — приходится таскать тяжести. Вчера кипятили чайник на свечах. Обедать ездили в кафе. Мыть голову сегодня поедем в парикмахерскую», — рассказал ИА Регнум житель Донецка на условиях анонимности.

В посёлке шахты № 31, в черте столицы ДНР, в день, когда на улицах было –8 градусов, такой же была и температура в домах.

Во всяком случае такой была ситуация на улицах Мирной, Куприна и Краснопресненской. И так было на протяжении последних восьми суток.

Да, 20 декабря глава республики Денис Пушилин подписал указ, по которому власти, коммунальщики и службы ЧС работают, собственно, в режиме чрезвычайной ситуации.

Но буквально за два дня до этого жители того же посёлка 31-й шахты жаловались: ни в управлении электросетей, ни в администрации просто не брали трубки. Энергетики оповещали о круглосуточной работе, но квартиры и частный сектор зачастую промерзали насквозь.

Лишь после нескольких публикаций в региональных СМИ локальную проблему удалось решить.

Когда закончится оттепель

Местные аварийные службы работают с перебоями, подтверждает в комментарии ИА Регнум житель Донецка. «Есть и сложности с вывозом мусора, на улицах царит гололед. Часть магазинов закрыта из-за отсутствия света», — говорит собеседник. Многим домам и машинам предстоит ремонт из-за падавших на них обледеневших веток деревьев.

Отсутствие горячей воды приводит к обострению болезней, а отсутствие электричества — к тому, что людям, и без того небогатым, приходится выкидывать испортившиеся продукты, отмечает собеседник ИА Регнум.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Последствия непогоды в Донецке

Если в тыловых районах дела обстоят чуть лучше, то в прифронтовой зоне на последствия разгула стихии накладываются проблемы из-за обстрелов ВСУ. В Ясиноватой и Макеевке из-за обстрела люди находятся без газа и без газового отопления, соответственно, уже несколько дней, а прифронтовое положение этих городов затрудняет работу аварийных бригад.

Что же до ситуации в Донецке, то в разных районах города она обстоит по-разному — восстановление инфраструктуры идет с переменным успехом, рассказывает ИА Регнум житель столицы ДНР. В его доме, что в Киевском районе города, уже три дня нет отопления.

Пока относительно спасает только наступившая оттепель. Непонятно, когда в доме вновь появится тепло и будет ли оно стабильно поступать, когда оттепель закончится. Таким же вопросом задаются и многие другие дончане, столкнувшиеся с холодом в квартирах.

Для сравнения, поступали сообщения о том, что на одной из улиц в Ленинском районе в нескольких домах электричества нет уже 22 дня — авария произошла ещё до масштабных обледенений электрических проводов (которые называют основной причиной ЧП).

При этом зачастую трудностей прибавляет ветхость инфраструктуры — проблема эта затрагивает очень многие районы Донбасса. Когда коммунальщики возобновляют подачу воды, старые трубы регулярно прорывает даже при слабом напоре, говорит дончанин. Отключения воды наверняка еще более усугубят проблему.

Понятно, что сложнее всего приходится пенсионерам и инвалидам. Дончане, у кого была возможность подзарядить телефон или компьютер и выйти в соцсети, писали в местных пабликах о том, что у стариков зачастую не было возможности вызвать «скорую помощь».

Есть у людей и другие вопросы, в частности, по поводу приоритетности подключения домов к электричеству и по проблеме скачков напряжения в сети, от чего страдает бытовая техника. Из-за масштаба ЧП и нехватки специалистов в регионе трудно сказать, как скоро властям удастся ответить на текущие вызовы.

Непогода нынче «в тренде»

Нынешние 40 тысяч отключений по ДНР и ЛНР — это, если так можно выразиться, «обнадёживающие» сведения в сравнении с блэкаутом 21 декабря, когда в Донбассе без света остались не меньше 102 тысяч человек: 44,6 тысячи человек — в ДНР, 57,3 тысячи человек — в ЛНР. Особенно тяжёлой, пожалуй, ситуация была в конце ноября, когда в отдельные дни в темноте и холоде оказывалось до полумиллиона жителей обеих народных республик.

Масштаб бедствия удаётся сбить, но быстрого решения проблемы пока не просматривается.

Едва ли сейчас возможно назвать точные сроки восстановления инфраструктуры региона, поделился мнением с ИА Регнум депутат Народного Совета ДНР Юрий Леонов. Многое зависит от ситуации, в частности, от погоды в ближайшие дни. Синоптики обещают дожди, снег и минусовую температуру в отдельные ночи, что может осложнить работу аварийных бригад.

Именно резко ухудшившуюся в конце осени погоду власти и называли главной причиной масштабных блэкаутов. 12 ноября после отключения нескольких высоковольтных подстанций по технологическим причинам свыше 110 бытовых потребителей остались без электричества.

К концу месяца стало хуже. По югу России прошёл циклон, который принёс шквальный ветер и подтопления и оставил без электричества почти 2 миллиона человек на Северном Кавказе, в Краснодарском крае, в Крыму и в новых регионах, от ЛНР до Херсонской области.

Тогда, в последних числах ноября, только в Мариуполе «вышибло» больше 140 подстанций из 700 имеющихся, остановилось несколько котельных и без воды остались Орджоникидзевский и половина Ильичёвского района города. В Донецке, Енакиево и том же Мариуполе встала часть трамвайных маршрутов. Всего только в ДНР без электроснабжения остались 525 тысяч человек, а на Луганщине сопоставимое число жителей оказалось без воды из-за выхода из строя водозаборов и насосных станций.

В довершение всего в те же дни часть прифронтовых районов ДНР была обесточена из-за ударов со стороны ВСУ.

Именно эти два фактора — «традиционные» украинские атаки и подключившаяся непогода — обычно называют в качестве причин ставших уже постоянными перебоев. Если в ноябре аварии, как сообщается, происходили вследствие шквалов и ливней, то в начале декабря в регион пришли мокрый снег, ледяной дождь, гололедица и туман. Из-за намерзания льда обрывались провода и рушились столбы ЛЭП. Дополнительных сложностей прибавили повторные осадки 15 декабря.

На следующий день первый вице-премьер ДНР Андрей Чертков признал, что непогода нарушила водо — и теплоснабжение во многих населённых пунктах республики. Так, в Донецке вышли из строя 30 котельных, в республике были обесточены почти 2,4 тысячи трансформаторных подстанций, и на тот момент около 234 тысяч бытовых абонентов лишились электричества, по данным Минуглеэнерго республики.

«Энергетики говорят, что таких разрушительных последствий обледенения, какое мы пережили, на их памяти не было. Обрушилось огромное количество опор линий электропередачи, они переламывались, как спички, не выдерживая наледи», — приводил ТАСС заявление Пушилина от 19 декабря.

На тот момент после всех экстренных мер, принятых в координации с федеральными властями, без света оставались 90 тысяч домохозяйств в республике.

Без помощи «тигров» не обойтись

На помощь региону были направлены федеральные силы. Минэнерго приняло решение о переброске на пострадавшие территории дополнительных ресурсов в виде ремонтных бригад, спецтехники и необходимого оборудования. На помощь местному населению пришла и армия, в частности, подразделения тылового обеспечения группировки «Восток».

В Волновахе, где более полутора недель из-за ледяного дождя серьёзно нарушена энергетическая инфраструктура, бойцы бригад морской пехоты и отряда «Тигр» совместно с администрацией Волновахского района организовали для жителей точки выдачи продуктов, воды и горячего питания.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Раздача военнослужащими РФ воды жителям Волновахи

Но это «пожарные» и точечные методы решения проблемы. Системная проблема продолжает напоминать о себе — к примеру, к концу прошлой недели в ДНР без электроэнергии оставалось 517 трансформаторных подстанций.

Один из собеседников ИА Регнум отмечает, что ситуацию несколько «облегчает» привычка к самым разнообразным экстремальным условиям, выработавшаяся с 2014 года. У многих горожан есть запасы продуктов, запасы свечей и батареек для фонариков. «Ничего, прорвёмся!» — отмечает собеседник. С его слов, аварийные службы действительно работают не покладая рук.

Проблема не только в том, что аномальные дожди и снегопады выводят из строя ветхую проводку, и не только в том, что ВСУ зачастую прицельно бьют по объектам инфраструктуры. Хотя, конечно, дело и в этом. Проблема в том, что «рук» в аварийных службах зачастую просто не хватает.

«Но многих специалистов еще в прошлом году мобилизовали, многие уехали, некому просто работать», — сказал ИА Регнум житель столицы ДНР. Поэтому, увы, многим жителям Донбасса придётся встречать Новый, 2024 год в темноте и холоде.