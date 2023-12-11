Гололёд из-за обильных дождей стал новой бедой Донецка
Гололёд из-за обильных дождей стал новой бедой Донецка наряду с обстрелами ВСУ
Донецк, 11 декабря, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Сильный гололёд вследствие обильных дождей стал новой большой бедой Донецка, помимо обстрелов со стороны ВСУ. Слой льда покрыл дороги и тротуары города, усложнив передвижение и работу коммунальных служб.
«Буквально весь город превратился в каток, сложно сказать, что люди ходят по городу, они просто катятся по нему», — сообщил корреспондент ИА Регнум.
Отдельные участки улиц засыпали реагентами, но их хватило далеко не на всю территорию. Продолжающийся мелкий дождь только ухудшает ситуацию.
«Всё моментально примерзает. В городе крайне опасно, лучше не выходить на улицу вообще», — резюмировал корреспондент.
Одним из действенных способов борьбы со стихией поделилась местная жительница. Она посоветовала надевать прямо поверх обуви носки, в том числе капроновые.
«Никакой гололёд не страшен. Проверено, работает на все 100%», — поделилась Валентина.
Если избежать падения всё же не удалось, то необходимо максимально сгруппироваться или расширить зону удара в зависимости от направления падения. Широко раскинуть руки нужно при самом опасном падении на спину, чтобы удар не оказался точечным, а подтягивать конечности стоит во всех остальных случаях, чтобы смягчить падение.