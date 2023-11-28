Донецк, 28 ноября, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко совместно с главой ДНР Денисом Пушилиным обсудили чрезвычайную ситуацию с подачей света и тепла в республике.

Кадр из Телеграм — канала

Пушилин отметил, что сначала обстрелы ВСУ, а затем и непогода привели к большому числу обрыва линий.

«Несмотря на значительное количество аварий, большинство абонентов подключили в достаточно короткие сроки», — написал 28 ноября Пушилин в своём Telegram-канале.

Глава ДНР отметил, что экстренные службы героически восстанавливали сети.

Как сообщало 26 ноября ИА Регнум, часть территории ДНР была обесточена из-за ударов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Тогда Пушилин заявил, что без света осталась часть городов и районов региона. Помимо этого, в некоторые котельные не подается тепло. Он отметил непростую ситуацию в регионе и сообщил, что энергетики делают всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки вернуть жителям свет и тепло.

В Минэнерго сообщали, что из-за обрушившегося циклона на юг России без электричества остались почти два млн человек. В их число вошли жители Дагестана, Крыма, Краснодарского края, Ростовской, Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин 27 ноября заявил, что почти 200 тысяч жителей остались без электроснабжения в результате шторма. По его словам, в результате непогоды обесточены оказались 20 подстанций и 1414 тяговых подстанций, отключены от электроснабжения 214 котельных.