Москва, 27 ноября, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Заместитель главы Минэнерго Евгений Грабчак заявил, что на полное восстановление энергоснабжения в пострадавших от стихии регионах России понадобится порядка двух-трёх дней. В ведомстве надеются, что это станет возможным благодаря совместным усилиям энергетиков и региональных властей.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Надеемся, что совместными усилиями энергетиков с помощью региональных властей в течение двух-трех дней нам удастся полностью ликвидировать перерывы в электроснабжении, а если в целом, то полагаем, что сегодня запитаем Дагестан, основные сети будут восстановлены, сегодня же по Краснодарскому краю, Ростовской области тоже, в целом все аварийно-восстановительные работы в основной сети будут закончены», — отметил замминистра.

Вместе с тем, заместитель министра назвал число жителей, остающихся без электроснабжения.

«1,9 млн человек в пяти регионах РФ были обесточены. На текущий момент — это уже порядка 1,2 млн человек. В основном это Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ, Республика Дагестан, Крым, Краснодарский край, Херсонская, Запорожская области, ЛНР, ДНР, Ростовская область», — перечислил замминистра энергетики.

Грабчак добавил, что для ликвидации последствий шторма на юге России направили дополнительные бригады специалистов.

В Минэнерго сообщали, что из-за обрушившегося циклона на юг России без электричества остались почти 2 млн человек. К восстановлению электроснабжения привлекли порядка 680 бригад и 783 единицы техники. Отмечалось, что этому процессу препятствуют последствия разбушевавшейся стихии.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обещал, что в городе введут режим чрезвычайной ситуации из-за штормового ветра. Он попросил подготовить заседание комиссии по ЧС, так как в совокупности регион получил значительный ущерб.