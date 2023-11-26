Донецк, 26 ноября, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Ночью ВСУ попытались нанести урон энергосистеме Донецкой Народной Республики. Об этом 26 ноября сообщил глава региона Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он отметил, что в связи с массированностью ударов не всё было сбито.

«Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории Донецкой Народной Республики была обесточена», — сообщил Пушилин, уточнив, что без света осталась часть городов и районов региона, некоторые котельные не подают тепло, на месте работают сотрудники аварийных бригад.

Глава республики заявил о непростой ситуации в регионе, добавив, что энергетики уже смогли восстановить электроснабжение в некоторых населённых пунктах, они продолжают работы, делая всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки вернуть жителям свет и тепло.

Как передавало ИА Регнум, за ночь и утро 15 ноября средствами ПВО над российскими регионами были сбиты 20 украинских беспилотников самолётного типа. Запланированная противником террористическая атака подавлена, все дроны уничтожены, заявили в Минобороны РФ.

Ночью и утром 25 ноября ВСУ выпустили по Донецку 12 снарядов, в том числе кассетных, натовского калибра 155 миллиметров.

22 ноября в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадали десять человек, в том числе три несовершеннолетних и четыре сотрудника МЧС России. 22 ноября только за полтора часа ВСУ выпустили 24 снаряда натовского калибра 155 мм по Донецку и Горловке.