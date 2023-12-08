Украинские войска продолжают терять бронетехнику, поставленную странами НАТО для «контрнаступа». Танки и лёгкая техника западного производства, которые не были сожжены летом на запорожском направлении, сейчас используются ВСУ на нескольких участках, где нужно «заткнуть дыры» из-за высоких потерь.

Иван Шилов ИА Регнум

Стремясь остановить российское наступление на Авдеевском направлении, украинские военные применяют БМП Bradley американского производства. Всего у противника, по данным официальных источников, было в наличии около двухсот этих машин.

42 украинских «Брэдли» были уничтожены, брошены или потеряны, по данным портала Lostarmour, который суммирует данные из открытых источников о потерях бронетехники.

Часть из них была сожжена российскими войсками, а одна из машин, как сообщается, была захвачена в качестве трофея.

В Telegram публиковались видео, запечатлевшие как «Брэдли» (судя по всему, в модификации M2A2 ODS SA) отвозят на позиции наши военные.

Также в руки российских бойцов попал танк Leopard 2A4, брошенный экипажем у села Работино в Запорожской области — на одном из самых «горячих» участков фронта.

Эксперты по просьбе ИА Регнум оценили значимость обоих добытых трофеев.

Важная примочка для управления огнём

Боевая машина пехоты Bradley этой модели ODS-SA была захвачена впервые и может представлять серьёзный интерес как для бойцов, так и для военных инженеров, сказал ИА Регнум офицер танковых войск запаса, военный эксперт Александр Михайловский.

Bradley стала поступать на вооружение армии США в конце 1970-х годов. С тех пор машина стала основной «рабочей лошадкой» мотопехотных соединений армии США, прошла через несколько военных компаний и неоднократно модернизировалась с учётом полученного опыта.

Базовая модель M2A2 начала поступать на вооружение в 1988 году. Машина получила дополнительное бронирование, а в модификации ODS-SA на БМП также был установлен новый, более мощный двигатель. Однако главной изюминкой модифицированной машины стала обновлённая электронная начинка.

Artur Widak/Global Look Press Американский БМП Bradley M2A2 ODS-SA

Модифицированная машина получила новую навигационную систему. Механик-водитель машины в ночное время осуществляет управление машиной при помощи тепловизора.

Командир машины использует информационно-управляющую систему, оценивая обстановку на поле боя при помощи мониторов, на которых воспроизводится панорамная картина местности с указанием месторасположения союзных подразделений и сил противника.

Также при модернизации осуществляется установка на бронемашины инфракрасной системы защиты от самодельных взрывных устройств, которая вызывает их преждевременную детонацию.

Наибольший же интерес для наших специалистов может представлять система управления огнём FCSW, установленная на бронемашины модификации ODS-SA.

Эта система предусматривает облучение цели лазером-дальномером, который устанавливает скорость движущегося объекта. Система может без участия наводчика определить упреждение и поразить цель с первого попадания без пристрелки.

«Большой вопрос, остались ли на украинских «коробочках» такие примочки. Но если остались, то это, безусловно, хороший опыт для наших спецов», — пояснил Михайловский.

Аналогичные системы управления огнём стоят на танках Abrams, на тех же «Брэдли» в модификации другой модификации M2A3 и более современных машинах. «Это основной рабочий инструмент их бронетехники сейчас, если упрощать», — указывает собеседник ИА Регнум.

В теории разбор систем наведения и управления огнём может позволить создать эффективные способы борьбы с ними.

Это может касаться как конструктивных решений, которые будут закладываться в новые модели отечественной военной техники, так и тактических подходов к использованию бронетехники, в том числе на полях сражений СВО.

«Леопард» в «Контакте»

Что касается добытого под Работино немецкого «Леопарда», то это один из 17 потерянных ВСУ танков этого типа. Всего же противник получил до ста машин Leopard 2 различных модификаций.

Трофейный танк принадлежит к модификации 2А4, указывают эксперты. Это не самая современная модификация немецкой машины, но в то же время самая массовая и ходовая.

Отдельный интерес для исследователей, как и в случае с Bradley, представляет цифровая система управления огнём и другие электронные элементы.

Однако здесь не стоит ожидать каких-то сюрпризов, считают эксперты.

«Судя по всему, «Леопарды» максимально упростили перед поставкой ВСУ. Нет даже западных комплексов динамической защиты. Вместо них машина кустарным образом обмазана блоками динамической защиты «Контакт» ещё советского производства», — оценивает Михайловский. Есть сомнения, что при таком подходе там будет что-то интересное или современное.

Упрощение тех вариантов западной техники, которую партнёры передают Украине, — то, что надо всегда учитывать, когда в руки наших военных попадает очередной «охотничий трофей».

«Весь вопрос в том, в какой комплектации бронетехника поступала ВСУ», — указывает Михайловский. По его мнению, обе машины — и Leopard 2A4, и Bradley модификации ODS-SA — интересные, там есть что посмотреть и изучить.

David Smith/Global Look Press Танки Leopard 2A4

Но перед отправкой на Украину они могли пройти своего рода «демодернизацию», в рамках которой с них могли снять наиболее современную электронику. «Аналогичным образом американцы поступили с танками M1A2 Abrams, откатив их до уровня M1A1», — поясняет эксперт.

В то же время любой трофей, как минимум, можно использовать на полигонах для обучения будущих танкистов и операторов ракетных комплексов.

Бойцы могут изучать бронетехнику противника изнутри, работать с её силуэтом при наведении орудия в ходе учебных стрельб и так далее. Поэтому даже упрощённый «Леопард» можно считать хорошим трофеем.

«Пантеры» придут нескоро

В целом любой добытый у противника образец натовской техники ценен. И не только потому, что это даст пищу для ума инженерам нашего ВПК.

Для США факт потери дорогостоящего оборудования и его попадание в руки «вероятного противника» может стать лишним поводом свернуть поставки военной техники ВСУ. Тем более что Соединённые Штаты, по сути, становятся единственной страной, способной поддерживать боеспособность украинских войск.

«Европейские арсеналы уже практически опустошены. Сейчас на Украину гонят «Леопарды» первой модификации, потом они тоже кончатся», — полагает Михайловский. Из-за истощения запасов у европейских союзников в дело придётся всё больше включаться самим американцам.

«Опять же, тех же «Брэдли» у них тысячи штук на вооружении и хранении. Но захотят ли они впредь давать их ВСУ после таких потерь, большой вопрос», — рассуждает Михайловский.

На всё более возрастающую зависимость украинских войск от поставок зарубежной бронетехники на этой неделе обратило внимание немецкое издание Bild. По его оценке, коллективный Запад не предоставляет Украине даже малой части вооружений, которые необходимы для эффективного ведения боёв.

Bild отмечает, что США располагают большими запасами танков и другой бронетехники, однако объёмы поставок для ВСУ оцениваются в десятки, максимум сотни единиц.

Но если для США такие «гомеопатические» дозы военной помощи не являются чем-то существенным, Европа почти исчерпала собственные запасы бронетехники, включая танки Leopard 2.

Пока американский Конгресс проваливает голосование по денежной подпитке ВСУ, Киеву остаётся надеяться только на помощь Европы. По информации Wall Street Journal, немецкий концерн Rheinmetall рассматривает возможность производства на Украине самых современных танков Panther KF51. Эти «Пантеры», впрочем, пока что существуют лишь в формате прототипов. Поэтому ожидать их скорого поступления на фронт точно не приходится.

По мере потерь той техники, что была поставлена ранее, ВСУ лишаются последней возможности вести наступательные действия. А в будущем и возможности вести сколько-нибудь грамотную активную оборону, полагают эксперты.