С приходом на Донбасс осенних холодов российские войска активизировали боевые действия на Авдеевском направлении. При интенсивной поддержке артиллерии и авиации развивается наступление на нескольких участках фронта: южнее, севернее, северо-западнее и западнее города Авдеевка. Этот северный пригород Донецка (от центра столицы ДНР до центра Авдеевки по прямой всего около 14 километров), до 2014 года насчитывал 35 000 населения, а после стал форпостом, из которого долгие годы ВСУ наносили удары столице ДНР.

Иван Шилов ИА Регнум

Сейчас линия боевого соприкосновения у Авдеевки представляет собой дугу. Сильно разрушенный город занят закрепившейся группировкой ВСУ, которая, как клин, вдаётся в линию фронта и продолжает с севера угрожать Донецку.

Российские позиции окружают Авдеевку с трёх сторон. С севера от города ВС РФ контролируют сёла и посёлки Красногоровку, Весёлое, Каменку. С той стороны фронта им противостоят подразделения ВСУ у сёл Очеретино и Бердычи.

С востока наши войска стараются продвинуться от райцентра Ясиноватая — и здесь им противостоит собственно авдеевская группировка противника.

С юга, со стороны Донецка, и с юго-запада ВС России контролируют посёлки Спартак, Опытное и Водяное. Наши военные сдерживают противника со стороны собственно Авдеевки и посёлка Северное (по которому сейчас работает российская артиллерия).

Важнейший очаг сопротивления противника в городе — Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ), градообразующее предприятие на северо-западе Авдеевки. Территория «Коксохима» превращена в сплошной укреплённый район, по аналогии с мариупольской «Азовсталью».

Поэтому лобовой штурм АКХЗ может привести к серьёзным потерям. Вместо этого российские войска стремятся отсечь подразделения ВСУ, удерживающие «Коксохим» и действующие на остальной территории города, от снабжения с севера, пояснил ИА Регнум информированный источник, находящийся на Авдеевском направлении.

«Основная задача никуда не делась. Нужно выдавить их из города, создав угрозу окружения. Или же окружить и додавить уже внутри», — отметил собеседник. По его словам, работа по закрытию кольца идёт медленнее, чем хотелось бы, потому что ВСУ наносят удары извне намечающегося котла. «Мы работаем по этим подкреплениям, идёт плановая работа», — отметил собеседник издания.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Стремясь перерезать снабжение Авдеевки по дороге из населённого пункта Очеретино (поселок к северо-западу от Донецка), российские войска продолжают двигаться на север из района Красногоровки.

За последние сутки отмечено продвижение штурмовых подразделений по направлению на Новокалиново — село севернее Авдеевки. В то же время наши военные занимают позиции вдоль железнодорожной ветки Очеретино — Авдеевка, местами переходя железнодорожную насыпь.

Об окружении авдеевской группировки противника можно будет говорить в том случае, когда ВС России удастся выбить ВСУ из населённых пунктов Бердычи (также севернее Авдеевки) и Орловка (северо-западнее города). С другой стороны, наступающим силам приходится постоянно закрепляться на занятых рубежах, стремясь на допустить ответного удара противника извне окружения.

Резервы из района «контрнаступа» перебрасывают под Авдеевку

Для Киева удержание Авдеевского укрепрайона — важная имиджевая задача. Ранее украинские официальные лица неоднократно заявляли о том, что город надёжно укреплён и не будет сдан.

После того как над Авдеевкой нависла угроза полноценного окружения, командование ВСУ сняло части с других участков фронта, которые были брошены на поддержку украинской группировки в городе.

«Наши успешные действия привели к тому, что в район Авдеевки были переброшены дополнительные соединения. Используются в том числе формирования, которые готовились для «контрнаступа», — рассказал источник ИА Регнум. По его сведениям, в район Ольховки севернее Авдеевки подтянуты силы 47-й бригады ВСУ, в чьём распоряжении немецкие танки Leopard-2. Ближе к фронту пока не подходят, добавил источник.

«И есть слухи, что артиллерию с других участков тоже стараются снять в пользу Авдеевки, потому что мы её ранее здесь серьёзно повыбили», — отметил собеседник ИА Регнум.

Зачем понадобились кассетные бомбы

С одной стороны, переброска в район Авдеевки дополнительных подкреплений ставит крест на продолжении украинского «контрнаступа». С другой, даже усиление гарнизона города в конечном итоге приводит только к замедлению темпов российского наступления.

За последние недели наступающие силы 1-го Донецкого армейского корпуса смогли продвинуться западнее Авдеевки: в районе между посёлками Водяное и Северное. Однако действия штурмовых групп осложняются эшелонированной обороной противника.

Для уничтожения укрепрайонов ВСУ на Авдеевском направлении активно работает авиация. Впервые на этом участке фронта по противнику были применены кассетные авиационные боеприпасы РБК-500. Удар с воздуха пришёлся на оборонительный узел ВСУ в районе западных окраин Авдеевки. Именно на этом направлении наступающие силы российской армии стремятся подойти вплотную к городской застройке. Судя по видеосвидетельствам, появившимся в соцсетях 22 ноября, кассетные бомбы (а именно об их применении говорит «россыпь огней» на большой площади после удара по позициям противника) уже неоднократно применялась по укрепрайонам ВСУ в Авдеевке.

«Основная задача авиации — пробивать их оборону на тех участках, где она возводилась на протяжении даже не месяцев, а долгих лет, — отметил собеседник ИА Регнум. — Кассетные боеприпасы здесь лучше всего подходят, так как работа сразу по площади целого укрепрайона. И даже если кто-то выжил, моральный дух там серьёзно пострадал».

«ВСУ стремятся не дать нам отвести силы»

Одновременно с оборонительными действиями в районе Авдеевки ВСУ предпринимают попытки наступления на участке фронта в Запорожской области и на юге ДНР.

Из-за высоких потерь в бронетехнике, понесённых в летних боях, новые штурмы проводятся почти исключительно силами пехоты и, как правило, приводят к тяжёлым потерям в рядах украинских войск.

Как правило, для наступления противник использует участки фронта в районе населённых пунктов Старомайорское на Южнодонецком направлении и Работино на Запорожском участке фронта.

Эксперты полагают: в командовании ВСУ осознают, что подобные атаки не могут принести сколько-нибудь значимого успеха, однако в стратегическом плане попытки наступления призваны облегчить положение сил, действующих в Авдеевке.

«Наверное, единственная задача, которую они могут преследовать в ходе наступления, — это отвлечь наши силы от той же Авдеевки, от Херсона. Сил для того, чтобы мощно продвинуться на каком-либо участке фронта, у них нет. Силы летом кончились. Но они стремятся не дать уже нам отвести наши силы, потому и идут вперёд», — отмечает собеседник ИА Регнум.

Планы на «после Авдеевки»

В свою очередь, украинские источники, освещающие ситуацию в Авдеевке, признают, что положение гарнизона города с каждым днём всё более усугубляется. Поэтому в ближайшем будущем может быть принято решение об отступлении из города с целью сохранить наиболее боеспособные подразделения ВСУ, действующие на Донецком направлении.

Для украинских войск в самом городе ситуация осложняется тем, что сохраняющиеся маршруты снабжения города и «большой земли» находятся под постоянным прицелом российской артиллерии и беспилотников. Поэтому в перспективе гарнизон может столкнуться с нехваткой боеприпасов и других ресурсов.

Не исключено, что отдельные соединения ВСУ будут оставлены для обороны Авдеевского коксохимического комбината. По неподтверждённым данным, в цехах предприятия были созданы запасы, которые позволили бы длительное время их удерживать.

Однако этот план скорее всего не будет реализован, поскольку силы, удерживающие комбинат, рано или поздно окажутся на грани голода и при этом будут вынуждены вести боевые действия в полном окружении.

Поэтому тактика ВСУ на Авдеевском направлении в конечном итоге сводится к тому, чтобы максимально затруднить продвижение российских войск, а затем постараться прорваться из намечающегося котла. В дальнейшем украинские войска могут занять оборону в районе села Новосёловка. Однако, утрата Авдеевки лишит противника возможности обстреливать Донецк или планировать какие-либо активные наступательные действия в направлении столицы ДНР.